LNH: des présences qui font du bien aux Predators

Les Predators de Nashville auront besoin de leurs joueurs-clés pour demeurer au cœur de la course aux séries dans l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale de hockey cette année et le retour sur la glace de Roman Josi et de Filip Forsberg est de nature à rassurer les partisans de l’équipe.

Exclus des éliminatoires pour la première fois en neuf ans au terme de la plus récente saison, les «Preds» souhaitent ardemment que les deux vétérans demeureront en santé. Capitaine de la formation, Josi a manqué les 15 derniers matchs des siens en 2022-2023 à cause d’une commotion cérébrale, tandis que Forsberg s’est retrouvé à l’écart pendant 32 parties pour des raisons identiques.

Évidemment, les deux hommes s’attendent à un scénario fort différent pour la campagne et ils se disent prêts à reprendre le boulot.

«Une fois que j’ai su que j’étais à 100 %, je suis retourné sur la glace et j’ai patiné avec intensité afin de vérifier si tout était dans l’ordre», a commenté Josi au site NHL.com, précisant avoir nécessité un mois pendant la saison morte pour se rétablir.

«Vous essayez tout ce que vous pouvez pour revenir et puis, une fois la campagne terminée, toute la pression est disparue et vous décrochez en quelque sorte. Donc, il m’a fallu peut-être un mois après cela pour mieux me sentir, a pour sa part signifié Forsberg. Une fois sur la patinoire, les sensations étaient différentes et ce fut de mieux en mieux.»

Encore de l’expérience

À Nashville, les changements ont été nombreux depuis le début de l’année calendaire. Les Ryan Johansen, Mikael Granlund, Mattias Ekholm, Matt Duchene et Nino Niederreiter sont tous partis. Derrière le banc, l’entraîneur-chef Andrew Brunette a pris place et supervisera la formation concoctée par le nouveau directeur général Barry Trotz.

Aussi, quelques partisans auraient pu croire que les Predators allaient miser sur la jeunesse et se lancer dans un processus de reconstruction. Toutefois, l’arrivée de joueurs d’expérience comme Gustav Nyquist, Luke Schenn et surtout Ryan O’Reilly, gagnant de la coupe Stanley, montre bien que la direction n’a pas lancé la serviette.

«Vous ne pouvez pas simplement envoyer dans la mêlée une bande de jeunes de 23 ans et souhaiter que ça fonctionne. Cette ligue est trop dure pour cela. Toutefois, je pense que nous donnons une chance aux jeunes de batailler pour des postes, tout en ajoutant des gars ayant prouvé qu’ils sont des gagnants et des leaders, a souligné Forsberg. Tout cela s’ajoute à un noyau déjà solide avec Josi, Colton Sissons, Ryan McDonagh et moi-même. Je crois qu’il s’agit de la combinaison parfaite.»