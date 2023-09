LNH : Igor Shesterkin veut faire pas mal mieux que la saison dernière

Le gardien Igor Shesterkin est un homme très exigeant qui tolère difficilement les baisses de régime et il veut retrouver son aplomb de 2021-2022, même s’il a présenté d’excellentes statistiques l’an passé.

Gagnant du trophée Vézina, remis au portier par excellence de la Ligue nationale de hockey, il y a une quinzaine de mois, le Russe s’est révélé un peu moins efficace au cours de la plus récente saison. Certes, il a conservé un taux d’efficacité de ,916 et une moyenne de buts alloués de 2,48, mais ces chiffres sont restés loin de sa moyenne de 2,07 et de son taux de ,935 de l’année précédente. Or, le porte-couleurs des Rangers de New York croit vraiment s’approcher du niveau de performance d’antan.

• À lire aussi: LNH : le controversé Valeri Nichushkin se fait avare de commentaires

• À lire aussi: LNH: des présences qui font du bien aux Predators

• À lire aussi: LNH: Erik Karlsson a des ambitions immenses pour cette année

«Je veux seulement être positif chaque jour. Durant la dernière campagne, j’étais fâché contre moi-même, car je n’ai pas joué comme je le souhaitais. Je pense que tous se rappellent à quoi je ressemblais pendant les entraînements. J’étais furieux. Je ne voulais pas trop parler à autrui, sauf à ma famille», a-t-il mentionné au quotidien «New York Post».

Si ça peut le rassurer, il comptera sur une bonne bouée de sauvetage en cas de naufrage inattendu, puisque les Blueshirts ont mis la main sur le vétéran Jonathan Quick, qui remplacera Jaroslav Halak à titre de gardien numéro 2. Le nouveau membre du club est d’ailleurs impressionné par l’ardeur au travail de Shesterkin.

«C’est un joueur. Évidemment, j’ai dû l’affronter quelques fois au cours des cinq dernières années. Le voir consacrer autant d’efforts et compétitionner quotidiennement est amusant», a affirmé Quick.

Du travail pour deux gardiens

En 2022-2023, Shesterkin a disputé 58 matchs et les journalistes locaux s’attendent à une charge de travail similaire lors du prochain calendrier régulier. Cependant, l’entraîneur-chef Peter Laviolette tient à rappeler qu’il est le maître à bord et qu’il dictera de la suite ici.

«Quand c’est le temps de trancher en lien avec les entraînements ou ce que nous effectuons dans les séances, ou encore, lorsqu’il faut déterminer celui qui commencera le match et combien de parties chacun jouera, tout passe par moi. Ça comprend la communication avec le gardien, a-t-il indiqué. S’il y a une décision à prendre sur le partant, je vais consulter et discuter; je suis un instructeur inclusif. J’aime m’asseoir avec mes adjoints, parler et collaborer pour trouver ce qui est le mieux pour l’équipe. Souvent, quelque chose peut survenir et nous pouvons être divisés [sur une question]. Le verdict me revient ainsi.»