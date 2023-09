LNH: Erik Karlsson a des ambitions immenses pour cette année

Acquis des Sharks de San Jose dans une transaction très médiatisée au cours de l’été, Erik Karlsson sait bien que les Penguins de Pittsburgh l’ont obtenu dans le but de gagner dès maintenant et il s’engage à répondre aux désirs de ses nouveaux patrons.

Le récipiendaire du trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey, en 2022-2023, est au travail en compagnie de ses coéquipiers au camp d’entraînement. Si certains sont déjà contemplatifs devant un groupe de joueurs comprenant des athlètes de renom, comme Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Kristopher Letang et Karlsson, d’autres doutent un peu en raison de l’âge élevé du noyau fort du groupe. À 33 ans, le Suédois est le plus jeune des quatre, ses comparses ayant 35 ans ou plus.

Toutefois, l’ancien des Sharks et des Sénateurs d’Ottawa n’en a que faire, des inquiétudes. L’état des troupes est à son meilleur, et il n’y a pas lieu de se contenter de la défaite à ses yeux.

« Aller jusqu’au bout », furent ses mots quand il a été interrogé jeudi par le site NHL.com sur les aspirations du club et les siennes. « Qu’est-ce que ça peut bien faire, 35 ? Cela importe peu. Lorsque je suis arrivé dans cette ligue, on signait notre premier bon contrat à cet âge. »

« Ces gars-là ont gagné auparavant. Ils savent ce qu’il faut accomplir pour cela. Peut-être qu’il existe une manière différente d’y arriver, car le sport a changé. Néanmoins, je crois que tout le monde veut optimiser le talent que nous avons dans le vestiaire. »

Il fallait partir

Aux dires de l’auteur d’une récolte de 101 points la saison passée, il était temps de quitter San Jose, où les probabilités de conquête d’un championnat à moyen terme sont réduites. Karlsson a peut-être quelques années devant lui, mais le futur est le présent dans son cas et il espérait se joindre à une organisation ayant des chances probables de tout rafler.

« Ce n’était pas une situation idéale, pour être franc, mais je suis resté très ouvert et transparent à ce sujet, a-t-il précisé. Avec l’incertitude du portrait dans son ensemble et en sachant que ce n’était pas le mieux, j’aurais aimé que cela se règle plus tôt afin que ce soit plus clair. Cependant, ce n’est pas ainsi que les affaires dans le monde fonctionnent. Je le savais. »

« Nous avons apprécié notre temps là-bas, sauf que je me retrouve dans ce pays pour jouer au hockey. C’est pour cette raison que nous avons quitté la Suède il y a longtemps. Et voici pourquoi je suis là : jouer et gagner », a-t-il insisté.