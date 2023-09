Le CF Montréal n’a plus droit à l’erreur

Le CF Montréal est présentement dans une phase critique de la saison. Avec cinq matchs à faire au calendrier régulier, l'équipe doit accumuler les victoires si elle désire participer aux séries éliminatoires de la MLS et ça commence samedi avec un important duel face au Atlanta United FC au Mercedes-Benz Stadium.

Montréal occupe actuellement le huitième rang dans l’Association de l’Est, à six points de Nashville SC.

Si elle tient à éviter de disputer un match éliminatoire, la formation montréalaise doit peser sur l’accélérateur.

Le CFM avait une belle occasion de mettre en banque des points et de grimper au classement récemment. Cependant, les Montréalais se sont contentés d'un verdict nul à leurs deux derniers matchs qui ont eu lieu à domicile, soit samedi dernier contre le Fire de Chicago et mercredi contre le FC Cincinnati.

«C’est important de se concentrer déjà sur le prochain match, car on n’a pas eu beaucoup de temps pour se préparer. C'est inutile de rester sur ce qui s’est passé puisque on ne peut pas le changer. On regarde le positif, car on a été compétitifs contre la meilleure équipe de la ligue», a déclaré l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernan Losada, en point de presse jeudi.

Un gros défi

Le onze montréalais aura tout un défi devant lui puisqu’il se mesurera à l’une des meilleures formations à domicile dans le circuit Garber, le Atlanta United FC.

La formation de la Géorgie a un dossier de 9-5-3 sur sa pelouse et elle occupe le sixième rang dans l’Est. L’équipe d’Atlanta a également subi une seule défaite à ses six dernières sorties.

De plus, les hommes de Losada vont compléter une séquence de trois matchs en sept jours.

«L’important, c’est de récupérer, car on n’a pas beaucoup de temps devant nous entre le match de mercredi et de samedi afin de bien nous préparer, que ce soit en salle vidéo ou sur le terrain, de voir ce qu’on doit faire pour aller chercher des points à Atlanta», a souligné le capitaine Samuel Piette.

Le Bleu-Blanc-Noir disputera d’ailleurs trois de ses cinq derniers duels sur les terrains adverses.