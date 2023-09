Une page d’histoire se tourne dans l’équipe médicale du CH

Le Canadien de Montréal perd un membre important de son équipe médicale, car Dr David Mulder a décidé de prendre sa retraite après une carrière de 60 ans, a confirmé l’équipe vendredi.

C’est une page d’histoire qui se tourne pour le Tricolore, puisque Dr Mulder a été associé à l’organisation montréalaise pendant plus d’un demi-siècle. Son remplaçant est Dr Dan Deckelbaum, qui sera à la barre du personnel médical du club montréalais. Dr Deckelbaum était l'adjoint au médecin en chef de l'équipe depuis la saison 2011-2012. Il est actuellement professeur adjoint aux divisions de traumatologie et de chirurgie générale du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

La haute direction a également annoncé l’ajout de nouveaux membres au sein du corps médical. Dr Thierry Pauyo devient le chirurgien orthopédique en chef du CH. Matthew Moore est le nouveau massothérapeute de l’équipe, tandis que Daniel Chammas a été promu à titre d’adjoint thérapeute du sport.

Ces changements touchent également le club-école du CH, car Marie-Pierre Néron est la nouvelle assistante au thérapeute du sport avec le Rocket de Laval.

Une longue association

Natif de la Saskatchewan, Dr Mulder a commencé sa carrière dans la médecine sportive avec le Canadien junior de Montréal et il s’est joint par la suite aux Voyageurs de Montréal. Il a ensuite fait le saut avec le grand club, ayant également été chirurgien-chef de l’Hôpital général de Montréal de 1977 à 1998.

Son travail a grandement été reconnu, car il est décoré de l’Ordre du Canada, en plus d’avoir reçu un Mérite honorifique de l’Hôpital général de Montréal. Le diplômé en médecine de l’Université de la Saskatchewan a été honoré en octobre 2012 par le USA National Safety Councils pour son implication dans le développement d’un programme en traumatologie à travers le Québec.

«Le Dr Mulder a consacré sa vie entière à notre organisation. Sa passion, son professionnalisme et sa façon de traiter les autres nous manqueront. Je veux également prendre le temps de féliciter le Dr Dan Deckelbaum pour cette promotion amplement méritée», a souligné le propriétaire, président et chef de la direction du Canadien, Geoff Molson, par voie de communiqué vendredi.

Ces annonces suivent les changements effectués plus tôt dans l’année. L’organisation a limogé le thérapeute sportif en chef Graham Rynbend et le physiothérapeute en chef Donald Balmforth en juin. Quelques semaines plus tard, elle a embauché Jim Ramsay comme directeur de la médecine du sport et de la performance, et thérapeute du sport en chef. Maxime Gauthier a pour sa part obtenu le poste de physiothérapeute en chef.

