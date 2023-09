William Nylander est une priorité, disent les Maple Leafs

En dépit des rumeurs ayant circulé au sujet de l’attaquant durant l’été, la signature de Williams Nylander fait toujours partie de la liste d’épicerie du directeur général des Maple Leafs de Toronto, Brad Treliving.

Invité mercredi par les journalistes à commenter le dossier du hockeyeur admissible au statut de joueur autonome sans compensation l’an prochain, le DG souhaite conserver les services de l’ailier de 27 ans, qui déménagera par ailleurs au centre pour le début du camp d’entraînement. Celui-ci demeure après tout un athlète talentueux, lui qui a amassé 40 buts et 47 mentions d’aide pour 87 points en 82 rencontres durant la dernière campagne.

«Nous voulons faire signer Willy, c’est une priorité. Il est un très bon joueur et vous avez toujours l’intention de garder vos bons éléments, a affirmé Treliving. Nous nous sommes parlé : il veut demeurer ici et habituellement, c’est une bonne amorce [pour les négociations]. Ainsi, nous tenterons de régler cela. Les canaux de communication resteront ouverts et nous travaillerons avec son agent Lewis Gross pour voir où le tout mènera.»

Nylander complètera un contrat de six ans et de 41,4 millions $. Il y a quelques semaines, l’expert hockey de la chaîne Sportsnet Elliotte Friedman a rapporté que les Leafs avaient envisagé de l’échanger, mais que la compensation proposée par les autres clubs n’était pas suffisamment satisfaisante à leurs yeux.

Or, comme l’a rappelé le site NHL.com, le joueur n’a pas nécessairement l’intention de quitter sous d’autres cieux en 2024.

«Il n’y a pas d’autres endroits où je veux jouer, mais j’ai encore un an de contrat. Je ne comprends pas pourquoi il y a tout cet empressement», a-t-il affirmé récemment.