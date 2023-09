Pas de nouveaux actionnaires pour le CH

La vente des Sénateurs d'Ottawa à Michael Andlauer a été officialisée jeudi et ce dernier ne pouvait donc plus avoir de parts dans les Canadiens de Montréal.

Le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie a appris que Geoff Molson et ses partenaires n'ont pas fait appel à de nouveaux actionnaires puisqu'ils ont eux-mêmes racheté les parts qui étaient détenues pour Andlauer.

Le nouveau propriétaire des Sénateurs n'a d'ailleurs pas perdu de temps pour alimenter la rivalité avec les Maple Leafs de Toronto et... le Tricolore.

En effet, dans un communiqué publié en soirée, il a lancé une petite flèche aux deux populaires marchés de hockey.

«Nous sommes une équipe qui évolue entre deux vastes marchés de hockey et ceux-ci estiment tous les deux qu’ils sont le centre de l’univers du hockey. J’ai été un négligé toute ma vie et je sais que nous avons l’équipe, le personnel, les partisans et la communauté pour leur prouver le contraire», a-t-il écrit.

Voilà qui promet pour les prochaines campagnes!

Voyez la chronique complète de Renaud Lavoie, qui parle également du premier jour du camp d'entraînement des Canadiens, dans la vidéo ci-dessus.