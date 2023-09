Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 22 septembre qui valent le détour.

Rugby: Argentine c. Samoa

Crédit photo : AFP

L’Argentine a entamé son parcours à la Coupe du monde de rugby avec une défaite (27 à 10) contre l’Angleterre. C’est l’inverse qui s’est produit pour le Samoa, qui s’est largement imposé contre le Chili par la marque de 43 à 10. Même si «Los Pumas» sont favoris, le match devrait être plus serré que prévu. La performance des Argentins contre le «XV de la Rose» a été au mieux très décevante, alors que le Samoa est en forme par les temps qui courent.

Prédiction: Écart +14,5 pour Samoa – 1,65

Soccer: AS Monaco c. OGC Nice

Crédit photo : AFP

L’AS Monaco reçoit l’OGC Nice au Stade Louis II. Les favoris locaux ont connu un début de saison digne de ce nom. Ils trônent au sommet de la Ligue 1 avec 11 points. Le club de la Principauté est la meilleure attaque du championnat de France jusqu’à maintenant (15 buts) et il y a eu au moins trois filets d’inscrits à toutes les rencontres de l’équipe depuis le lancement de la campagne. Monaco a également encaissé au moins deux buts lors de trois des cinq dernières parties. On peut donc s’attendre à de l’offensive des deux côtés, surtout que l’OGC Nice vient de remporter son plus récent match avec la manière contre le Paris Saint-Germain, par la marque de 3 à 2.

Prédiction: Plus de 2,5 buts dans le match – 1,59

Football : Roughriders de la Saskatchewan c. Rouge et Noir d’Ottawa

Crédit photo : Martin Chevalier / JdeM

Le Rouge et Noir (3-10) doit mettre un terme à une série catastrophique de sept revers et l’occasion est belle de le faire à la maison, au TD Place. Leur dernière confrontation face aux Roughriders (6-7) s’était soldée par un revers serré de 26 à 24. Même si les défaites s’accumulent, l’équipe d’Ottawa n’est jamais complètement déclassée. Elle a d’ailleurs inscrit 37 points face aux Lions de la Colombie-Britannique, samedi dernier. Les «Riders» ont perdu leurs deux dernières parties, dont une face aux Blue Bombers de Winnipeg, qui s’est soldée par le pointage de 51 à 6.

Prédiction : Victoire du Rouge et Noir d’Ottawa – 2,10