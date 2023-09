Le long parcours de Leylah Fernandez prend fin

Leylah Fernandez a connu le plus long parcours de sa carrière en tournoi WTA 1000, à Guadalajara, mais celui-ci a pris fin face à Sofia Kenin en quart de finale, jeudi.

La 53e raquette de la WTA, une ancienne détentrice du quatrième rang, a vaincu la Québécoise en trois manches de 6-4, 6-7(6) et 6-0.

Ce fut tout ou rien pour Fernandez au service durant cette rencontre de 2 h 46 min. Parfois dominante – comme en témoignent ses 15 as –, elle a aussi succombé devant l’opportunisme de Kenin, qui l’a brisée quatre fois en cinq occasions. À l’instar de la joueuse de 21 ans, l’Américaine n’a pas été régulière avec les balles en main, commettant 12 doubles fautes.

La Lavalloise a arraché le deuxième set non sans peine, étant victime de deux doubles fautes durant le bris d’égalité, qu’elle a remporté 8 à 6. Les problèmes de Fernandez se sont toutefois accentués durant la manche ultime, pendant que Kenin la bousculait avec ses frappes précises.

Ainsi se termine l’un des plus beaux parcours de la jeune femme cette saison. Elle a battu Asia Muhammad, la 13e tête de série Elise Mertens et Emma Navarro en deux manches pour se rendre à cette étape. Elle n’a atteint aucune finale jusqu’à maintenant cette année et son épopée à Guadalajara est sa plus longue dans un tournoi WTA 1000 ou du Grand Chelem.

Fernandez était aussi en action en double plus tard en soirée, elle qui fait équipe avec l’Américaine Taylor Townsend. En quarts, les deuxièmes têtes de série ont été vaincues par la paire formée de l’Égyptienne Mayar Sherif et de l’Italienne Jasmine Paolini en trois manches de 6-3, 1-6 et 10-7.