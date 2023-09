Les «étoiles» de la journée au camp du CH

Le dernier match officiel des Canadiens date du mois... d’avril. Vous étiez donc très nombreux à avoir hâte à l’ouverture du camp d’entraînement de l’équipe, qui avait lieu ce matin.

Sur le coup de 9h30 et pour la toute première fois de la saison 2023-2024, certains joueurs et espoirs du CH sont sautés sur la glace et se sont affrontés dans le cadre d’un match intra-équipe, le premier de deux du genre prévus jeudi.

C’est parti pour ces deux équipes à Brossard! pic.twitter.com/xMnKag6cDz — Anthony Martineau (@Antho_Martineau) September 21, 2023

J’ai, pour vous, pris des notes et analysé les différentes performances des patineurs impliqués.

Il y a pour moi six joueurs qui se sont largement distingués (et pour des raisons différentes) lors de cette première rencontre. Voyez lequels en vidéo principale.

Trois «réguliers» brillent en après-midi

Le deuxième match de la journée, disputé à 13h30, impliquait les membres des groupes C et D.

Et ce sont encore une fois six joueurs (dont trois qui devraient débuter l'année à Montréal) qui ont selon moi tiré leur épingle du jeu. Je vous dresse ci-bas mon appréciation de cette partie.

