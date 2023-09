Il faudra attendre avant de voir Patrick Kane en action

Sans contrat depuis cet été, l’ancien attaquant des Rangers de New York Patrick Kane ne s’est toujours pas entendu avec l’une des 32 formations de la Ligue nationale de hockey.

Il faudra encore attendre avant de voir la vedette de 34 ans débarquer sur une patinoire du circuit Bettman. En effet, Kane se remet toujours d’une opération à la hanche subie au mois de juin dernier, selon l’informateur du réseau TSN Darren Dreger.

• À lire aussi: Après une saison d’absence, ce joueur des Flames n’est pas encore prêt

• À lire aussi: Islanders : Alexander Romanov répond finalement présent

• À lire aussi: LNH : Sean Couturier veut jouer 82 matchs

«Patrick Kane continue de se remettre de son opération à la hanche. Il le fait dans la région de Toronto depuis juillet et a besoin d’au moins un mois supplémentaire. Nous savons que Buffalo est intéressé. Il pourrait aider beaucoup d’équipes s’il était en bonne santé», a écrit Dreger sur la plateforme X (anciennement Twitter).

L’an dernier, Kane a inscrit 21 buts et 36 mentions d'aide pour 57 points en 73 matchs avec les Rangers de New York et les Blackhawks de Chicago.

À voir aussi: