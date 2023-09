Des trios intrigants au camp d'entraînement

Deux matchs intra-équipes étaient à l'horaire jeudi à Brossard.

Alors que les équipes A et B s'affrontaient en matinée, c'était au tour des équipes C et D de sauter sur la glace en après-midi. (Consultez les alignements ici).

Bien que le camp d'entraînement est encore très jeune, il a été possible de constater que Martin St-Louis expérimentait avec ses trios. Il y aura assurément des changements au cours des prochaines semaines, alors que le Canadien retranchera une quarantaine de joueurs.

Voici quelques trios qui ont retenu l'attention jeudi :

Monahan-Dach-Roy

Heineman-Suzuki-Caufield

Slafkovsky-Newhook-Anderson

Harvey-Pinard-Beck-Gallagher

Mesar-Evans-Armia

Farrell-Kidney-Pearson