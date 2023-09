Dans les coulisses du contrat de Rafaël Harvey-Pinard

Rafaël Harvey-Pinard aura, une fois de plus, beaucoup à prouver en 2023-2024. Il tentera de démontrer que sa récolte de 14 buts en 34 matchs, la saison dernière, n'était pas un feu de paille.

Dans une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, diffusée jeudi, l'attaquant des Canadiens de Montréal a expliqué qu'il veut d'abord consolider son poste dans la formation.

«À chaque année, tu dois faire ta place et montrer que tu mérites d'être dans la LNH. C'est avec cette mentalité que j'arrive au camp. Je veux faire ma place. Je vais montrer que je mérite d'être de façon permanente dans la LNH.»

Le Québécois est prêt à parier sur lui et c'est pourquoi il ne voulait pas signer de contrat de plus de deux ans lorsqu'il est tombé joueur autonome avec compensation, au début de l'été.

«De notre côté, on voulait aller chercher un contrat de deux ans. On trouvait qu'un contrat d'un an n'aurait pas été assez long. Deux ans, c'était vraiment parfait. On ne voulait pas nécessairement une entente plus longue. Je suis super content de l'entente et de pouvoir rester avec les Canadiens pour les deux prochaines saisons. Je vais pouvoir me prouver dans les deux prochaines années.»

Harvey-Pinard estime également que son équipe est prête à prendre un autre pas vers l'avant la saison prochaine.

«On a connu une bonne fin de saison et on a pu construire des bonnes bases. Il faudra continuer de progresser par rapport à ça et voir une évolution. Tout le monde est prêt à pousser dans la même direction et on veut s'améliorer graduellement ensemble. C'est le message de Martin St-Louis.»

L'ancien des Saguenéens de Chicoutimi et des Huskies de Rouyn-Noranda se dit également heureux de pouvoir représenter l'équipe de son enfance.

«Je pense que je ne m'habituerai jamais à ça, honnêtement. À chaque fois que j'embarque sur la patinoire, j'ai des frissons en entendant la chanson jouer. Ça me motive beaucoup pour le match. La foule est tellement bruyante pendant les parties. C'est intimidant pour l'autre équipe.»

