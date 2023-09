Bagarres : les moqueries sur le nouveau règlement n'ébranlent pas la LHJMQ

Lorsque la Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé en mars dernier qu’elle renforcirait son règlement sur les bagarres avec l’objectif d’en avoir de moins en moins, plusieurs amateurs ont grimpé aux barricades.

Certains ont ri du circuit. Même le capitaine du Canadien, Nick Suzuki, avait dit ne pas comprendre cette décision.

• À lire aussi: «Il n’y aura aucun bizutage», assure le commissaire de la LHJMQ Mario Cecchini

• À lire aussi: Accusé d'agression sexuelle, Nicolas Daigle a tenté un retour au hockey

• À lire aussi: Un membre de la famille d’Al Iafrate à l’essai avec les Remparts

Les moqueries n’ont pas plu au commissaire Mario Cecchini. Toutefois, il est convaincu que c’était la décision à prendre pour le bien de ses joueurs âgés entre 16 et 20 ans.

«La réaction est nettement différente entre le Canada anglais et le Québec ainsi que notre ligue, a-t-il observé, jeudi, lors de sa première conférence de presse marquant le début de la campagne. Dans les dernières 24 heures, j’ai fait trois podcasts dans les Maritimes et je constatais franchement que la règlementaire des bagarres a fait son chemin et je sentais un appui.»

Une seule bagarre

Au cours des 64 matchs hors-concours, il n’y a eu qu’une seule bataille, contrairement à 19 et 20 au cours des deux dernières années, ce qui représentait environ deux fois plus qu’en saison régulière.

«C’est la nouvelle génération qui nous amène-là, a assuré Cecchini, avouant qu’il s’attendait à une dizaine de bagarres. Les jeunes sont rendus-là. Ce n’est pas tout le monde qui va le dire ouvertement. Je pense qu’il n’y a pu d’envie de se démarquer de cette façon. La présaison a démontré que le message était passé.»

Les joueurs qui jetteront les gants seront expulsés de la partie, ceux qui seront désignés comme instigateur et agresseurs écoperont d’un et deux matchs de suspension, tandis qu’un deuxième combat privera le patineur d’une rencontre.

«Ce qu’un joueur déteste le plus, c’est perdre son temps de jeu, a confirmé Cecchini. Quand tu essais de te faire valoir pour réaliser ton rêve de jouer dans la Ligue nationale, tu veux passer du temps sur la glace.»

Ajustements pour la Coupe Memorial

Les circuits de calibre junior majeur de l’Ontario et de l’Ouest, chapeautées par la Ligue canadienne de hockey, ne sont pas aussi sévères et il faudra faire un choix en vue de la Coupe Memorial, le tournoi national de fin de saison.

«La Ligue canadienne devra annoncer éventuellement le règlement qui sera adopté. Ce sera intéressant d’avoir ces conversations», a commenté le commissaire de la LHJMQ, ajoutant que «ce sera une première indication» afin de savoir dans quelle direction les autres ligues souhaitent se diriger.

Pas moins robustes

La diminution du nombre de bagarres n’a pas empêché la LHJMQ de mettre la main sur la coupe Memorial lors des quatre derniers championnats, et ce même si certains ont dit que ses joueurs manquaient de robustesse.

«Malgré la grosseur des joueurs des [Thunderbirds de] Seattle, je n’ai pas vu de softness [jeu mou] du côté des [Remparts de] Québec, qui ont contrôlé le match [final] de A à Z. On parle de hockey, de changement de culture et de mentalité. Je m’attends à ce genre de résistance», a souligné Cecchini, tout en touchant le précieux trophée.

Ce dernier s’est toutefois dit «préoccupé par des gens qui ne s’informent pas ou des dépisteurs qui ne font pas leur travail à 100% et qui prendraient ça pour du cash».

«Ça me dérange. On va travailler pour s’assurer que nos joueurs soient valorisés. Je ne veux pas qu’on nous compare aux autres ligues canadiennes, mais bien à tous les joueurs à travers le monde qui évoluent dans des ligues qui ont des règlements comme les nôtres», a souhaité Cecchini.