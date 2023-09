LNH : les Islanders miseront tout sur ce duo en attaque

Les Islanders de New York ont réussi difficilement à accéder aux séries la saison dernière et la tâche s’annonce aussi ardue en 2023-2024, mais une plus grande production offensive pourrait constituer le remède à bien des maux.

La formation de Long Island a pris le 22e rang de la Ligue nationale de hockey avec 242 buts marqués l’an passé. Il lui faudra probablement améliorer son total afin de renouer avec les éliminatoires et pour ce faire, l’entraîneur-chef Lane Lambert entend réunir deux de ses principales armes, Bo Horvat et Mathew Barzal, au sein d’un même trio pour toute l’année, s’il n’y a pas d’imprévus en cours de route.

• À lire aussi: Voici les derniers joueurs autonomes avec compensation sans contrat

• À lire aussi: LNH : Chris Chelios en a très long à dire sur Mike Babcock

• À lire aussi: LNH : Derek Stepan met fin à sa carrière de joueur

Acquis des Canucks de Vancouver tard dans le calendrier régulier, Horvat disputera la saison complète avec les Insulaires, tandis que Barzal voudra éviter les blessures; il a joué seulement 58 matchs de la plus récente campagne. Si les deux hommes livrent des performances à la hauteur de leur potentiel, le club aura des chances logiques de qualification.

«Je ne suis pas certain du plan, mais espérons que nous reproduirons cela, a déclaré Horvat au quotidien "New York Post", ajoutant qu’il s’attend à commencer le camp d’entraînement aux côtés de Barzal. Quand il était en santé, ça restait agréable de jouer avec lui. Ce fut difficile pour lui de revenir en séries comme il l’a fait. Je veux que nous connaissions un bon camp pour déblayer le terrain en quelque sorte.»

De son côté, Barzal croit que la chimie va s’opérer rapidement avec son futur partenaire de trio.

«Il est un maître à l’intérieur du cercle des mises au jeu. Il en effectue beaucoup. Je suis persuadé que si je suis au milieu et qu’il se trouve le long de la rampe, nous allons rouler à fond de train. Nous sommes assez intelligents pour nous ajuster pendant le jeu», a-t-il estimé.

L’entraîneur y croit

Maintenant qu’Horvat possède un contrat de huit ans et de 68 millions $, il aura tout le loisir de pratiquer son sport la tête reposée, sans avoir à songer aux rumeurs de transaction. Pour Lambert, le tout devrait se transposer sur la patinoire.

«Il a sauté dans un train en mouvement. Je pense qu’il a accompli du bon travail malgré tout, a considéré l’instructeur. Ce qui demeure un peu en coulisses, ce sont la famille et les trucs du genre. Cela influence un gars en termes de performance, parfois. Ce sera bien pour lui d’avoir eu tout l’été pour s’adapter à Long Island et à ses coéquipiers.»