La cote pour une coupe Stanley du CH

Parier sur une coupe Stanley des Canadiens de Montréal pourrait être extrêmement payant. Insistons sur le terme «pourrait», car on ne vous le conseille pas pour autant.

Le gourou des paris sportifs Stéphane Gonzalez a survolé certains des paris disponibles sur Mise-o-jeu à l’approche du début de la saison dans la LNH, mercredi à JiC.

Les preneurs aux livres ne croient évidemment pas du tout à une coupe du CH – encore faut-il que l’équipe soit des séries. En effet, miser sur un tel scénario pourrait vous rapporter 150 fois votre mise, si l'envie vous prend de faire une folie.

C’est l’Avalanche du Colorado qui fait figure d’équipe favorite sur le portail Mise-o-jeu.

«Même si c’est la plus petite cote... c’est huit fois la mise pareil!», note cependant Gonzalez, qui n’y voit pas une occasion si alléchante.

Les Oilers d’Edmonton (neuf fois la mise) et les Maple Leafs de Toronto (10 fois la mise) seront aussi à surveiller.

«Je n’aime pas les Leafs, a mentionné Gonzalez. À 10 fois la mise, non merci, je n’y crois pas encore cette année. J’aime bien les Stars [de Dallas] à 17 fois la mise.»

Pour ce qui est de la course au trophée Calder, Connor Bedard est de loin favori, ce qui rend ce type de paris moins intéressant.

«Ce matin, il était à deux fois la mise, mais ça a déjà bougé depuis et c’est rendu à 1,6. Je trouve ça déjà bas et aucun match n’a encore été joué, constate Gonzo. Est-ce que quelqu’un peut vraiment le déloger? On risque de le voir jouer 20 minutes par match et ce ne sera pas le cas pour Adam Fantilli et les autres.»

Il y a une seule recrue à l’exception de Bedard que Gonzo oserait considérer.

«Peut-être que je mettrais de quoi sur Luke Hughes [huit fois la mise].»

