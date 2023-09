Kent Hughes, le brillant «broker»

Kent Hughes impressionne Tony Marinaro.

Dans sa chronique quotidienne à l’émission «JiC» mercredi, notre collaborateur a comparé le travail du directeur général des Canadiens de Montréal à celui d’un courtier en investissement. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Pour moi, Kent Hughes est un "broker" (courtier en investissement) et il fait un travail brillant. Un bon conseiller, ça diversifie son portefeuille, ça achète à bas prix et ça vend à haut prix», a déclaré Marinaro, satisfait des choix au repêchage et des joueurs obtenus dans les dernières transactions réalisées par Hughes.

L’animateur Jean-Charles Lajoie s’est montré moins enthousiaste, affirmant que si Hughes est un courtier, il en est un «très prudent » et n’a pas frappé de «homeruns» (coups de circuit) jusqu’à maintenant. Ce à quoi Marinaro a rétorqué : «Le homerun va venir».

C’est ce que nous verrons dans les prochaines semaines...