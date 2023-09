David Savard s'attend à d'autres transactions

Depuis qu'il est arrivé en poste, Kent Hughes a transigé plusieurs vétérans dans le but de reconstruire les Canadiens de Montréal de la meilleure façon possible.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi, David Savard a déclaré qu'il ne faudrait pas se surprendre de voir d'autres transactions être effectuées dans un avenir rapproché, étant donné la profondeur de l'équipe en défense.

«Il y a beaucoup de jeunes dans l'organisation. Je trouve que c'est une bonne idée de construire avec une bonne défensive. Quand tu regardes les équipes gagnantes, elles ont toujours une bonne défensive. C'est certain que, à un moment donné, il va y avoir un petit bouchon. Il faut s'attendre à ce que quelques joueurs se fassent échanger. Ils se sont bien positionnés pour pouvoir faire des mouvements, s'ils en ont besoin.»

À ce sujet, le Québécois s'est montré très honnête en avouant que c'est peut-être lui qui, éventuellement, devra laisser sa place.

«Mon rôle a changé. J'essaie de montrer le bon exemple. Je veux laisser tout ce que je suis capable aux jeunes. Je parle du savoir que j'ai pu acquérir avec les années. J'ai adoré mon rôle de l'an dernier. Je ne suis pas fou. Je sais que les jeunes s'en viennent et qu'ils vont pousser pour avoir plus de minutes. C'est ce que j'ai fait, quand j'étais plus jeune. Ce sera à eux de prendre la place. Moi, mon but est de rester là le plus longtemps possible.»

Quoi qu'il en soit, Savard est toujours à Montréal et il envisage la prochaine saison de façon optimiste.

«On est en train de construire quelque chose de solide. Tout le monde a pris de l'expérience. On avait beaucoup de jeunes dans l'équipe. Il faut gagner encore plus de matchs et s'en aller dans la bonne direction. Notre but est de compétitionner à chaque match. On ne sait jamais où ça peut nous mener. Nos attentes montent, en tant que groupe.»

Celui qui a longtemps évolué pour les Blue Jackets de Columbus entend bien faire tout en son pouvoir pour, une fois de plus, faire mentir les observateurs.

«Est-ce qu'on fait les séries, cette année? Je ne le sais pas. J'ai joué pour d'autres équipes qui devaient être très bonnes et qui terminaient dans le fond du classement. L'an dernier, plusieurs personnes ne donnaient pas grand-chose de nous. Jusqu'à Noël, on performait très bien. Plusieurs choses doivent s'aligner pour avoir une équipe qui va gagner.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.