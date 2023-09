Brad Marchand devient le capitaine des Bruins

Les Bruins de Boston ont identifié le successeur de Patrice Bergeron à titre de capitaine de l’équipe et son comparse de longue date Brad Marchand portera désormais la lettre «C» sur son chandail.

L’organisation a confirmé le tout sur son compte X, mercredi. Ainsi, le numéro 63 remplacera le Québécois ayant pris sa retraite cet été; Bergeron a assumé les fonctions de leader principal du club au cours des trois dernières campagnes, après que Zdeno Chara eut joué ce rôle de 2006 à 2020.

Brad Marchand is the new captain of the Boston Bruins. 🫡



📸: @NHLBruins pic.twitter.com/yjgA3YMWAW — Sportsnet (@Sportsnet) September 20, 2023

Marchand est le 21e joueur de l’histoire à obtenir ce privilège à Boston. Ayant remporté la coupe Stanley en 2010-2011, il a récolté 21 buts et 46 mentions d’aide pour 67 points en 73 rencontres durant la plus récente saison, permettant aux siens d’accumuler 65 victoires et 135 points. En carrière, il a touché la cible 372 fois en 947 parties.

Critères serrés

Interrogé au tournoi de golf de l’organisation la semaine passée, l’entraîneur-chef Jim Montgomery disait avoir des attentes précises quant à son futur capitaine.

«[Ça prend] quelqu’un en confiance, qui n’a pas peur de passer un bras autour des épaules d’un coéquipier, mais qui saura aussi rendre des comptes. Il doit ne pas être effrayé d’entrer dans mon bureau pour me ramener à l’ordre, si je ne fais pas les bonnes choses pour l’équipe. Il doit constituer le relais entre les joueurs et les entraîneurs. Il doit avoir de la facilité à communiquer avec tout le monde, et [les médias]», avait-il affirmé aux journalistes.

«Ce n’est pas un cas auquel je pense beaucoup. Certes, ce serait un honneur de me trouver à la tête du groupe de leaders de cette équipe, surtout en voyant ceux qui ont été là auparavant», avait de son côté admis Marchand au début du mois, tel que rapporté par le compte X des Bruins.

Par ailleurs, une fuite d’information à la mi-juillet a donné un aperçu de la suite. Une «story» sur Instagram montrait ainsi Marchand participer à une séance photo du club et quelques internautes avaient remarqué une inscription peu visible sur le côté supérieur droit de son chandail, celle-ci s’apparentant à un «C».