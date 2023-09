À TVA Sports : les Jays y vont pour une cinquième de suite

Les Blue Jays de Toronto y vont pour un cinquième gain d’affilée, ce soir, alors qu’ils se mesurent aux Yankees de New York dans le Bronx.

La rencontre, deuxième d’une série de trois, sera présentée à TVA Sports dès 19h.

Pour l’occasion, le droitier Kevin Gausman (11-9) amorcera la rencontre au monticule du côté torontois. Il sera opposé à un autre droitier, Michael King (4-6).

Avec une fiche de 84-67, Toronto se maintient dans la course aux séries alors que les Yankees (76-75) sont de plus en plus largués.

Hier, les Jays l’ont emporté 7-1 dans le premier match de la série, notamment grâce à une bonne performance de George Springer.