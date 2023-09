10 prédictions champ gauche sur le camp du Canadien

Non, il n’y a pas vraiment de postes disponibles chez le Canadien. C’est plutôt facile de prédire qui seront les joueurs pour le premier match de la saison. Mais vous savez très bien que ce ne sera pas aussi simple, qu’il y aura quelques belles et mauvaises surprises. Pourquoi, ainsi, ne pas se prêter au jeu téméraire des prédictions audacieuses ? En voilà donc 10 ! Je vise une moyenne au bâton qui ne serait pas pire au baseball.

1. Philippe Maillet sera la plus belle surprise à l’attaque

L’inspirant attaquant de Lachenaie revient en Amérique du Nord après deux ans en Russie. Le Canadien lui a offert un contrat à deux volets. Il a été l’un des meilleurs marqueurs de la KHL depuis deux ans. Son parcours est fascinant. Maillet a toujours produit, mais n’a jamais eu de vraie chance dans la LNH. Jamais repêché, il a joué pour l’Université du Nouveau-Brunswick avant de dominer durant trois ans dans la Ligue américaine. Il a seulement pu disputer deux matchs dans la LNH avec les Capitals. Ses deux ans en KHL lui ont toutefois donné des arguments pour une nouvelle chance. Il a toujours été bon, il risque de l’être encore durant le camp d’entraînement. Le CH n’aura pas de place pour lui, mais je prédis qu’il y aura un débat pour lui garder un poste. Surtout qu’il peut jouer au centre et que Christian Dvorak est blessé jusqu’en novembre.

2. William Trudeau avant Jordan Harris

Le défenseur québécois William Trudeau, un choix de quatrième ronde, a épaté l’an passé. Il est pratiquement passé du dernier au premier défenseur à Laval en quelques mois. Il semble faire partie de ces joueurs spéciaux qui s’ajustent partout où ils vont. Et surtout, il est brillant avec la rondelle. Pas juste un peu. Sans être flamboyant, il pourrait tout de même s’illustrer davantage que Jordan Harris, qui est aussi gaucher. Mais Harris n’a rien fait pour perdre sa place. Il patine comme le vent et a trois ans de plus, ce qui risque de le placer devant Trudeau. Mais bref, la question risque de se poser.

3. Jesse Ylonen menacera le top 6

But de Jesse Ylonen -

Avec presque un point par match dans la Ligue américaine l’an passé et 16 points en 37 rencontres avec le Canadien, Jesse Ylonen mérite une vraie chance dans la LNH pour commencer l’année. Très talentueux, il a eu besoin de temps pour s’adapter au hockey nord-américain. À quelques reprises, l’an dernier, il a réussi à faire des jeux offensifs que seuls des attaquants bourrés de talents sont capables de réaliser et qu’on a moins vus avec le CH dans les dernières années. Par contre, il est peu physique, vraiment peu. Il n’est pas assez dans le trafic. Ce n’est pas lui qui va récupérer des rondelles, et il ramasse beaucoup de ses points en avantage numérique. S’il est un peu plus robuste, plusieurs amateurs voudront le voir dans le top 6 avec son potentiel offensif.

4. Lias Andersson sera impressionnant... puis invisible

Le Suédois demeure une grande énigme dans le monde du hockey. Choix de première ronde (7e au total en 2017), il était un espoir fascinant. Mais depuis, c’est déception après déception. Il a marqué 7 buts en 110 matchs dans la LNH. Il avait été suspendu par les Rangers en 2019 après avoir décidé de quitter le club-école. Mais il a tout de même bien rebondi l’an dernier avec 31 buts dans la ligue américaine. À 24 ans, c’est un pari intéressant, mais qui ne sera pas gagnant. Il risque d’impressionner tout le monde au début du camp par son talent, mais il s’effacera quand les matchs hors-concours vont commencer. Ça fait six ans que ça ne marche pas pour lui, ça ne fonctionnera pas soudainement à Montréal, alors que plein de jeunes talents voudront démontrer qu’ils sont meilleurs que lui, et ce, même à Laval.

5. Emil Heineman va conquérir les fans

1_0_HEINEMAN -

Le jeune Suédois de 21 ans est un espoir intéressant, mais les experts ne s’entendent pas pour dire s’il peut être un excellent joueur de la LNH un jour, ou un joueur de soutien. Ce qui est clair par contre, c’est qu’il sera facile à aimer. Heineman, lui, il « shoot ». Quand il a une chance, il l’envoie sa garnotte et il en a une solide. Après son arrivée de la Suède l’an dernier, il a joué 11 matchs à Laval et il a obtenu... 40 tirs et 7 buts. C’est du costaud comme début. S’il n’est pas gêné et se laisse aller au camp d’entraînement, il risque de voler le spectacle parmi les jeunes qui doivent impressionner.

6. Xavier Simoneau sera meilleur que plusieurs gros espoirs

Simoneau se bat contre un géant -

En deux ans avec le Rocket, le choix de 2e ronde Jan Mysak a fait 11 points en 62 matchs. Xavier Simoneau, un choix de 6e ronde en a fait 38 durant le même nombre de matchs. La fierté de Saint-André-Avelin, un village de 3 000 personnes en Outaouais, est vraiment bon à ce jeu-là. À 5 pieds 7, il rappelle évidemment David Desharnais qui a toujours été sous-estimé avant de s’imposer dans la LNH. C’est la même chose pour Simoneau qui n'est par exemple jamais classé dans les meilleurs espoirs du CH alors que Jan Mysak l’est encore. Et Simoneau a beaucoup de chien. Il s’en sacre complètement d’être plus petit. Ma prédiction plutôt courageuse, c’est qu’il ressortira d’avantage offensivement que plusieurs espoirs de premier plan du Canadien comme Sean Farrell, Filip Mesar, Owen Beck et Jan Mysak.

7. Cayden Primeau sera le meilleur gardien

Il y a un an, Cayden Primeau sortait de deux saisons de suite avec des pourcentages d’arrêts de ,909 dans la Ligue américaine avec une moyenne de buts alloués en bas de 3 buts par match. À 22 et 23 ans, ce n’est pas bon, c’est très bon. L’an passé : encore ,909, mais une moyenne à 3,04 et, surtout, des statistiques horribles pour ses 21 matchs en trois ans avec le Canadien. La vie de Primeau n’est pas simple pour cet automne. Il sera visiblement envoyé à Laval et devra passer par le ballottage. Ce jeune gardien ne va pas abandonner, il a démontré qu’il pouvait être un compétiteur spécial et répondre à la pression. Il voudra sûrement montrer à toute la ligue nationale qu’il demeure un bel espoir. Ma prédiction : il sera crinqué et sera le meilleur gardien durant le camp.

8. Joshua Roy fera vendre des billets de saison à Laval

Un deuxième but en deux soirs pour Joshua Roy -

L’attaquant beauceron ne se taillera pas une place à Montréal, mais il va réussir à démontrer qu’il aurait besoin de quelques matchs et que tout serait beau pour lui. Évidemment, la direction ne veut pas qu’il s’en sorte dans la LNH. Il doit arriver quand il sera capable de briller. C’est pourquoi il ira à Laval. Mais il sera tellement solide durant le camp, que le Rocket de Laval vendra plus de billets de saison, car des amateurs voudront le voir de proche. Joshua Roy a fait 119 points en 66 matchs en 2021-2022 dans la LHJMQ. Il en a fait 99 en 55 matchs en 2022-2023. Oui, Sven Andriguetto aussi dominait dans la LHJMQ, mais Roy a quelque chose de spécial quand vient le temps d’allumer la lumière rouge. Le Canadien aura le goût de lui faire une place plus vite qu’on peut le penser.

9. Juraj Slafkovsky confirmera qu’il sera dans le top 6

Il y a beaucoup de discussions et de préoccupations sur Slafkovsky chez certains amateurs. Ça semble proscrit de dire qu’il a été très ordinaire à sa première saison. Moi, je trouve que Jesperi Kotkaniemi était bien meilleur que lui à sa saison recrue. C’est peut-être un crime de penser ça, désolé. Tous les analystes objectifs ont souligné que le jeune Juraj n’a pas été aussi bon que prévu dans les 39 premiers matchs dans la LNH. Évidemment, on ne panique pas ! Plusieurs joueurs qui ont connu une mauvaise première saison sont au Temple de la Renommée et plusieurs autres jouaient dans le hockey sénior à Rivière-du-Loup quelques années après. Un de mes amis m’a dit quelque chose que je trouvais savant sur Slafkovsky l’an dernier quand Martin St-Louis devait toujours commenter le jeu de sa recrue. « St-Louis devrait dire : “hey, tout le monde ! Ne vous inquiétez pas, je m’en occupe, ça va bien aller” ». Je suis tellement d’accord. Car c’est exactement ça qui se produit. Martin St-Louis a son plus beau bijou de sa jeune carrière d’entraîneur entre les mains et il doit tellement en prendre soin. Je prédis que Slafkovsky va démontrer rapidement dans le camp qu’il est déjà passé un autre niveau. Il fera plein d’erreurs, mais il fera aussi des jeux que personne ne peut faire et saura démontrer qu’il a sa place, à 19 ans, sur un top 6 d’une équipe de la LNH.

10. Kaiden Guhle sera le général à la défense

Le CH n’avait pas de grandes ambitions pour les séries l’an dernier avec la loterie Connor Bedard. Mais les snoreaux étaient solides en début de saison. Montréal était même dans les bons clubs de l’Est avant Noël. Mais tout a dégringolé. Plusieurs observateurs ont justifié cette chute par la blessure de Sean Monahan, ce qui donnait beaucoup de boulot à Nick Suzuki. Mais je crois qu’il y a un autre facteur important : la blessure de Kaiden Guhle en décembre. Il a raté les mois de janvier et février. Kaiden Guhle est arrivé dans la LNH comme on débarque à l’épicerie. Ça semble tellement simple. Il patine, il est brillant, il ne triche pas... Il fera vendre beaucoup de chandails à son nom, c’est sûr. Il a fait plusieurs revirements à sa première année, mais donnons-lui un « break », il va s’ajuster. N’oublions pas qu’il avait 3 ans, par exemple, quand le Canadien a repêché Carey Price. Bref, Guhle fera ce qu’il a toujours fait : être un solide défenseur qui s’améliore chaque jour. Durant le camp, il s’imposera déjà comme le général de cette défensive.