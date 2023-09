Voici les derniers joueurs autonomes avec compensation sans contrat

Pendant que la plupart des équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) préparent leur saison 2023-2024, certaines n’ont pas réussi à convaincre quelques récalcitrants, mais talentueux jeunes joueurs.

Le Wild du Minnesota a réussi à s’entendre mardi avec le défenseur Calen Addison, une pièce importante de son avantage numérique. L’an dernier, le Manitobain de 23 ans a amassé 18 de ses 29 points sur le jeu de puissance. Il touchera 825 000 $ la saison prochaine.

Voici la liste des joueurs autonomes avec restriction toujours sans contrat :

Trevor Zegras et Jamie Drysdale – Ducks d’Anaheim

Zegras est de loin le joueur le plus intéressant toujours sans contrat de cette liste. L’attaquant est l’un des athlètes les plus spectaculaires de la LNH et il devrait logiquement faire partie du projet à long terme chez les Ducks. Avec 65 points en 2022-2023, il a été le meilleur pointeur d’Anaheim devant Troy Terry.

Drysdale, quant à lui, a subi une grave blessure en début de campagne, ce qui l’a contraint à rater environ 70 matchs. S’il faut se fier à la contribution de 2021-2022 du sixième choix au total du repêchage de 2020, il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs passeurs des siens. Avec 32 points, dont 28 mentions d’aide, il avait montré une belle carte de visite.

Shane Pinto et Egor Sokolov – Sénateurs d’Ottawa

Le bras de fer entre les Sénateurs et Pinto se poursuit, lui qui n’était pas au tournoi de golf de l’équipe, mardi. Après un bon début de campagne, l’attaquant a considérablement ralenti à partir de janvier. Le jeune homme de 22 ans aurait de grandes demandes salariales, lui qui souhaiterait toucher plus que 4,2 millions $, le salaire de Morgan Frost.

S’il parvient à s’entendre avec les «Sens», Sokolov pourrait lutter pour un poste avec le grand club. Le Russe tentera certainement d’éviter une entente à deux volets, mais avec seulement 13 matchs d’expérience dans la LNH, il devra sans doute faire des concessions. Il a amassé 59 points en 70 parties dans la Ligue américaine.

Jan Jenik – Coyotes de l’Arizona

Jenik est un autre qui a excellé dans les mineures, mais qui tarde à s’imposer dans le circuit Bettman. Le Tchèque risque d’être bloqué derrière plusieurs jeunes attaquants chez les Coyotes, mais il est une ressource intéressante pour les Roadrunners de Tucson. Le choix de troisième ronde en 2018 voudra obtenir une vraie chance, et celle-ci pourrait se trouver ailleurs que dans le désert. Rappelons aussi que les Coyotes ont aussi 11 joueurs au camp avec des contrats d’essai professionnel.

Tim Berni – Blue Jackets de Columbus

Y a-t-il encore une place à Columbus pour Berni, maintenant que les Jackets ont fait l’acquisition d’Ivan Provorov et Damon Severson pour renforcer leur groupe à la ligne bleue? Le Suisse aurait refusé une entente à deux volets, mais sa priorité serait de rester en Ohio. Disons qu’avec trois points en 59 matchs et un différentiel de -26, il n’a pas fait très bonne figure l’an dernier.