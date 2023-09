Un sentiment d'urgence chez les Alouettes

Après avoir perdu leurs quatre derniers affrontements, les Alouettes ressentent l'urgence de gagner samedi prochain contre les Stampeders à Calgary.

Suite à leur défaite face aux Argonauts vendredi dernier, les Moineaux ont maintenant une fiche similaire à celle des Tiger-Cats de Hamilton avec six victoires et sept défaites. Montréal doit donc stopper rapidement l'hémorragie pour éviter de perdre le deuxième rang dans l'Est.

«C'est un match que nous devons absolument gagner», a précisé le receveur éloigné Tyson Philpot, mardi à l'entraînement. «Nous savons que nous avons une bonne équipe. Nous n'avons pas abandonné contre Toronto, mais il faut juste trouver un moyen de capitaliser et d'éviter les erreurs mentales.»

Même si le classement se ressert, l'entraîneur-chef Jason Maas refuse d'appuyer sur le bouton panique.

«Ce n'est pas important pour moi ce que les autres équipes font. Il ne faut pas regarder le classement, mais plutôt tenter de s'améliorer et d'avoir un bon plan de jeu pour le prochain match. Il faut se concentrer sur notre prochain adversaire d'abord et avant tout.»

L'emphase sur les unités spéciales

Vendredi dernier face aux Argos, les unités spéciales ont connu quelques ennuis, notamment sur un botté de David Côté bloqué qui a empêché les Alouettes de créer l'égalité en fin de match. L'équipe entend d'ailleurs porter une attention particulière à cette phase de jeu durant sa préparation cette semaine.

«Il faut apprendre de ce genre de situation. On a travaillé énormément sur les unités spéciales justement pour ça», a expliqué le maraudeur Marc-Antoine Dequoy.

Des Stampeders reposés

Samedi, les Moineaux affronteront une équipe bien reposée puisque les Stampeders n'ont pas joué depuis le 9 septembre, eux qui viennent de profiter d'une semaine de congé.

Calgary pourra également compter sur son porteur de ballon étoile Ka'Deem Carey, samedi, lui qui avait manqué le dernier rendez-vous face aux Alouettes en raison d'une blessure.

«Ça fait une grosse différence puisque c'est un excellent porteur de ballon», a avoué Dequoy.

Stanback de retour

Par ailleurs, Jason Maas a confirmé que William Stanback sera de retour à son poste samedi. Le porteur de ballon des Alouettes a manqué la dernière rencontre en raison d'une blessure à la main droite.

«Tant qu'il continuera de progresser cette semaine, il devrait être de la formation partante, samedi.»

Cette saison, l'Américain de 29 ans a connu des ennuis dans le champ arrière n'amassant qu'un seul touché et 586 verges en 113 courses.

«Nous savons qu'il est prêt mentalement. À ce stade-ci de la saison, tout le monde joue avec des bobos», a conclu Maas.

jason maas -

tyson philpot -