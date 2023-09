Un petit coussin pour les Jays

Il ne reste que 12 parties aux Blue Jays de Toronto lors de cette saison régulière 2023. La moitié d'entre elles seront face aux Yankees de New York, contre qui ils amorceront, mardi, une série de trois matchs dans la «Grosse Pomme».

La rencontre sera présentée, dès 19h, à TVA Sports.

Depuis le début de la campagne, les Yankees ont eu l'avantage quatre fois en sept affrontements contre les Jays.

La formation de la Ville Reine est au coeur de la course aux séries éliminatoires dans la Ligue américaine, elle qui est en position de deuxième équipe repêchée, un match devant les Rangers du Texas et les Mariners de Seattle. Ces derniers sont à égalité en position de troisième et dernière équipe repêchée.

Les Yankees, qui sont à six matchs d'une place en séries éliminatoires, ne sont pas mathématiquement éliminés, mais les probabilités qu'ils jouent du baseball en octobre sont bien minces.

Yusei Kikuchi (9-6) sera le lanceur partant pour les Jays. Il sera opposé à Clarke Schmidt (9-8).