Tournoi des recrues: une réalité qui saute aux yeux

Plusieurs points positifs sont à retenir du dernier tournoi des recrues des Canadiens de Montréal.

Mais il suffit d’une rapide analyse du bilan du club tenu mardi matin pour qu’une évidence vous saute aux yeux : les espoirs du club qui évoluent à la position de défenseur sont ceux qui ont le plus retenu l'attention. Il sont aussi ceux qui, objectivement, se sont le plus démarqués.

Dans la salle de presse du Complexe sportif CN de Brossard, Francis Bouillon et Rob Ramage ont répondu aux questions des journalistes pendant 30 minutes, la très grande majorité visant les jeunes arrières de la relève. Et les réponses des deux hommes à ce sujet sont loin d’avoir manqué d’aplomb.

En vidéo principale, je vous résume l’essentiel des commentaires livrés ce matin par Ramage et Bouillon, je cible trois espoirs dont on aurait aimé en voir un peu plus et je vous offre l’analyse des deux instructeurs du CH les concernant.

CH et recrues: Rob Ramage -