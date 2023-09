Les Canadiens font l'acquisition de Tanner Pearson

Il n’y aura finalement pas de ménage à trois devant le filet du Canadien. À la veille du lancement officiel du camp d’entraînement principal, Kent Hughes a échangé Casey DeSmith aux Canucks de Vancouver.

En retour du gardien qu’il avait acquis des Penguins dans l’échange impliquant Jeff Petry, le Canadien fait l’acquisition de l’attaquant Tanner Pearson et d’un choix de troisième tour en 2025.

Choix de premier tour (30e au total) des Kings de Los Angeles en 2012, Pearson a fait partie de la formation championne de la coupe Stanley en 2014. Âgé de 31 ans, l’ailier gauche dispute la dernière année d’un contrat de trois ans lui rapportant 3,25 M$ par campagne. Le 1er juillet, il deviendra joueur autonome sans compensation.

L’an dernier, Pearson a vu sa saison prendre fin après 14 matchs en raison d’une blessure à une main. Blessure survenue, justement, contre le Canadien, au Centre Bell, le 9 novembre. L’Ontarien a dû subir plusieurs opérations en raison d’une infection à la blessure.

Une situation qui avait incité la direction des Canucks à ouvrir une enquête interne pour déterminer les circonstances qui avaient mené à une telle dégradation. Au moment de la transaction, son nom venait tout juste d’être retiré de la liste des blessés à long terme des Canucks.

En 590 matchs dans la LNH, Pearson a inscrit 133 buts et ajouté 139 mentions d’assistance.

La situation s’éclaircit devant le filet

Ce n’était un secret pour personne que DeSmith allait se retrouver sous d’autres cieux. Aussitôt l’Américain acquis des Penguins, le directeur général du Canadien s’est empressé de rassurer Jake Allen et Samuel Montembeault sur leur avenir avec l’équipe. De plus, jamais DeSmith n’a été présenté aux médias et au public montréalais, contrairement aux us et coutumes de l’organisation.

La situation s’éclaircit également un peu plus du côté des hommes masqués qui défendront le filet du Rocket de Laval. À moins qu’il ne soit réclamé au ballottage lorsqu’il sera renvoyé dans la Ligue américaine, Cayden Primeau devrait être l’homme de confiance de Jean-François Houle.

Il sera secondé par Jakub Dobes. Le gardien tchèque amorcera sa carrière professionnelle après avoir tenu le fort de brillante façon pendant deux saisons avec les Buckeyes de l’Université Ohio State, dans la NCAA.