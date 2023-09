LNH : Peter Chiarelli de retour avec les Sénateurs sous peu?

Avant d’agir comme directeur général dans la Ligue nationale de hockey, Peter Chiarelli a œuvré chez les Sénateurs d’Ottawa durant quelques années et il pourrait renouer avec ceux-ci bientôt.

Aux dires du journaliste Brent Wallace, qui a exprimé son opinion durant le balado «Coming In Hot», il faut s’attendre à voir le nouveau propriétaire de la concession ottavienne, Michael Andlauer, embaucher l’ex-DG des Bruins de Boston et des Oilers d’Edmonton. Avant d’atterrir au Massachusetts, Chiarelli a travaillé comme agent de joueurs, puis au sein de la direction des «Sens». En 2004 et 2005, il a notamment occupé le siège d’adjoint au DG.

L’homme de 59 ans a mené les Bruins vers la conquête de la coupe Stanley en 2010-2011. Il a assumé ses fonctions à Boston de 2006 à 2015 : neuf jours après son congédiement par les Oursons, il a obtenu un nouveau mandat à Edmonton. Cependant, son séjour albertain ayant pris fin en janvier 2019 n’a pas été facile. Certains lui reprochent encore la transaction qui a expédié l’attaquant Taylor Hall aux Devils du New Jersey contre le défenseur Adam Larsson ou encore, l’octroi d’un contrat de sept ans et de 42 millions $ au vétéran Milan Lucic.

En septembre 2021, Chiarelli a décroché le poste de vice-président des opérations hockey chez les Blues de St. Louis.