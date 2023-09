Brayden Schenn est le nouveau capitaine des Blues

Les Blues de St. Louis ont opté pour Brayden Schenn comme nouveau capitaine, a annoncé l’organisation mardi.

Le Saskatchewanais de 32 ans est devenu de facto le leader du vestiaire lorsque Ryan O’Reilly a pris la direction de Toronto, au printemps dernier. Il amorcera sous peu une septième saison avec le club du Missouri, tout en détenant un contrat valide jusqu’en 2027-2028.

«Lorsque nous avons analysé la direction à prendre pour notre organisation, il est devenu clair que cette équipe avait besoin d’un vétéran ayant de l’expérience sur la patinoire et à l’extérieur comme capitaine, pendant que nous effectuons la transition vers une nouvelle ère des Blues», a indiqué en conférence de presse le directeur général Doug Armstrong.

«Schenn est un leader, a ajouté l’entraîneur-chef Craig Berube. Il est un joueur expérimenté, il a fait beaucoup de bonnes choses à St. Louis et il a fait partie d’une équipe gagnante. Il montre du leadership sur la glace et à l’extérieur chaque jour et il travaille fort depuis le premier jour qu’il est arrivé ici.»

Comme la saison dernière, l’attaquant Robert Thomas et le défenseur Colton Parayko œuvreront à titre d’adjoints au capitaine. L’arrière Justin Faulk s’est également ajouté à ce groupe de leadership.

«Nous sommes ceux qui devront mener cette équipe dans la bonne direction. Il faudra s’appuyer l’un sur l’autre et aller de l’avant. Les Blues de St. Louis constituent une concession historique qui a connu plusieurs grands leaders [...] comme les frères Plager, Bernie Federko, Wayne Gretzky, [Chris] Pronger et [Al] MacInnis, que j’ai tous regardé en grandissant», a expliqué Schenn, qui dit avoir appris d’O’Reilly et d’Alex Pietrangelo au cours des dernières années.

Fiable en attaque

L’ancien cinquième choix au total du repêchage de 2009, celui des Kings de Los Angeles, a 12 saisons complètes dans la Ligue nationale derrière la cravate. Il est l’un des meilleurs joueurs offensifs des Blues, comme le prouve sa récolte de 65 points en 2022-2023.

Toutefois, St. Louis a raté les séries éliminatoires et selon Schenn, ses coéquipiers et lui étaient entrés dans un état de complaisance.

«Si vous regardez notre vestiaire, vous pouvez voir que les gars sont arrivés tôt pour s’entraîner ensemble. Il y a une belle énergie et un climat agréable. Nous ne sommes pas satisfaits de notre dernière saison. Nous avons beaucoup à faire et nous voulons entrer dans le camp d’entraînement avec le bon état d’esprit», a mentionné Schenn.

En carrière, l’attaquant compte 589 points en 858 rencontres. Il a également remporté la coupe Stanley avec les Blues en 2019.