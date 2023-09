L’entraîneur des Flames veut voir le meilleur de Jonathan Huberdeau

Le Québécois Jonathan Huberdeau a connu une saison misérable avec les Flames de Calgary en 2022-2023 et maintenant qu’un nouvel instructeur-chef a pris place derrière le banc, tous s’attendent à un retour en force de l’attaquant d’expérience.

Après avoir encaissé une diminution de 60 points à ses débuts en Alberta, le joueur de 30 ans a récemment déclaré qu’il sera facile de faire mieux l’an prochain. L’ancien des Panthers de la Floride espère que l’arrivée de Ryan Huska, le successeur de Darryl Sutter à titre d’entraîneur, l’aidera à retrouver la voie du succès. Évidemment, Huska partage ce souhait et l’optimisme est bien palpable.

«C’est l’un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey et tout le monde a parfois une année difficile. Il s’assure de revenir pour offrir la meilleure version de lui-même et voilà pourquoi nous allons le pousser quotidiennement. Je sens réellement que vous allez voir un joueur différent cette saison, a prédit le pilote au réseau Sportsnet. Il est affamé, il est motivé. Nous avons beaucoup parlé de la transition qu’il a vécue l’an passé et l’effet boule de neige ayant suivi durant la campagne.»

«Tout cela est fini. Je lui présenterai des défis et je lui demanderai son aide relativement à certains trucs, comme bien intégrer des joueurs, car il possède plusieurs caractéristiques de leader, a-t-il enchaîné. Grâce à cela, je pense qu’il va considérer constituer une partie importante de ce groupe.»

Chimie à trouver

Maintenant, il faudra voir ce qui attend Huberdeau sur la patinoire. Il dit avoir retrouvé la confiance, mais Huska devra déterminer les coéquipiers qui lui prêteront main-forte au sein de son trio.

«Nous savons un peu où nous aimerions le voir. Toutefois, c’est certain qu’il verra différentes personnes à ses côtés pendant les matchs hors-concours, a avoué l’instructeur. Lorsque vous bâtissez une chimie tôt, ça reste l’affaire de toutes les parties en cause. Il aura un impact immense sur son joueur de centre. Ça va dans les deux sens.»

Huberdeau a totalisé 55 points lors du dernier calendrier régulier et les Flames ont manqué les séries. En poste depuis 2020-2021, Sutter a subi le couperet, lui qui a fait parler de lui pour ses interactions peu chaleureuses avec les joueurs, dont l’attaquant-vedette.