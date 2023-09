Donald Brashear de retour au jeu

À 51 ans après plus de 1000 parties dans la LNH, Donald Brashear effectuera un retour au jeu dans la LNAH.

L’ancien dur à cuire du Canadien, des Canucks, des Flyers, des des Capitals et des Rangers portera les couleurs des Marquis de Jonquière. «Je suis bien content de faire partie des Marquis, a indiqué Brashear dans un communiqué de l’équipe. Ça va être un plaisir pour moi d’apporter mon aide à l’équipe en espérant gagner une coupe.»

Le dernier passage de Brashear dans la LNAH remontait à la saison 2015-2016 dans l’uniforme de la formation de Thetford Mines.

Le directeur général Bob Desjardins flottait sur un nuage. «Pour moi, c’est comme dire wow, a-t-il déclaré dans le même communiqué. J’ai réussi à convaincre Donald de se joindre à nous. Dès le début de nos conversations, j’ai senti que Brash n’était pas fermé à l’idée. J’ai un énorme respect pour l’homme. C’est un exploit incroyable d’avoir joué plus de 1000 parties dans la LNH.»

Trop vieux à 51 ans?

Brashear est-il trop vieux à 51 ans pour effectuer un retour dans la LNAH? «Oui il a 51 ans, mais c’est incroyable qu’il soit encore autant en forme, a répondu Desjardins. Moi j’ai 56 ans et j’ai de la misère à mettre mes bas le bas. Ce n’est vraiment pas quelque chose qui me dérange et tous les gars dans la chambre l’ont bien accueilli en fin de semaine. Brash est une force de la nature incroyable et son expérience et son leadership vont nous aider j’en suis convaincu.»

Les Marquis affirment que Brashear était courtisé par deux autres formations. Jonquière disputera son premier match présaison vendredi au Palais des sports.

Le dernier passage de Brashear au Saguenay-Lac-Saint-Jean avait été mouvementé. Dans un match de la Ligue de hockey senior du Lac au Fleuve (LHSLF) le 21 janvier 2023, il s'en était pris à un adversaire dans une rencontre disputée à Saint-Ambroise.