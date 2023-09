Coupe Davis : un adversaire à la portée du Canada?

Le Canada en a surpris plusieurs en phase des groupes de la Coupe Davis, et en quart de finale du tournoi de tennis, c’est un pays un peu sorti de nulle part qu’il affrontera : la Finlande.

Grâce aux Québécois Gabriel Diallo et Alexis Galarneau, l’unifolié a écarté de sa route l’Italie, la Suède et le Chili, la semaine dernière à Bologne. Sans ses gros canons Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov, il a été en mesure de poursuivre la défense de son titre.

Les Finlandais en sont à leur première présence en phase finale de la Coupe Davis et on les qualifie déjà «d’équipe Cendrillon» de la compétition. Ils ont terminé au deuxième rang du groupe D, derrière les Pays-Bas, mais ont signé d’importantes victoires sur les États-Unis et la Croatie.

Tout le monde attendait Emil Ruusuvuori, le 57e joueur mondial, pour les confrontations au mois de septembre, mais c’est le négligé Otto Virtanen qui a sorti plusieurs lapins de son chapeau. La 126e raquette de la WTA, un jeune homme de 22 ans, a battu coup sur coup Mackenzie McDonald (39e), Botic van de Zandschulp (68e) et Dino Prizmic (170e).

Le pays vainqueur de ce duel croisera le fer dans le carré d’as avec le gagnant de la confrontation entre la Tchéquie et l’Australie. Les autres rencontres de ce top 8 opposeront l’Italie aux Pays-Bas et la Serbie à la Grande-Bretagne.

La phase finale de la Coupe Davis aura lieu à Malaga, en Espagne, entre le 21 et le 26 novembre.