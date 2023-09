Blue Jackets : L’intelligence de Pascal Vincent vantée

Si les joueurs des Blue Jackets de Columbus étaient très mal à l’aise de parler de Mike Babcock dans les derniers jours, ils n’ont pas lésiné pour vanter les qualités du Québécois Pascal Vincent.

Ce dernier a été promu entraîneur-chef de l’équipe de l’Ohio dimanche, alors que Babcock démissionnait après avoir forcé ses joueurs à lui remettre leur téléphone cellulaire pour qu’il fouille leur contenu.

Mardi, plusieurs des leaders des Blue Jackets ont tenu un point de presse et parlé publiquement de la situation pour la première fois. Le malaise était palpable chez les hockeyeurs, qui ont tout de même essayé de trouver un côté positif à la chose.

«Ce n’est pas quelque chose que nous voulions vivre une semaine avant le début du camp d’entraînement, mais nous sommes un groupe plus tissé serré maintenant», a résumé l’attaquant Patrik Laine.

Les athlètes étaient toutefois beaucoup plus heureux de donner leur avis sur la promotion de Vincent, lui qui œuvrait comme adjoint chez les Jackets depuis la campagne 2021-2022.

«C’est un passionné. Il s’occupait des attaquants et de l’avantage numérique l’an dernier. Nous avons donc beaucoup travaillé ensemble», a dit Johnny Gaudreau à son sujet.

«Il mérite ce poste. Il travaille tellement fort. C’est un entraîneur intelligent, qui prend soin de tout le monde dans le vestiaire», a renchéri le capitaine Boone Jenner. [...] C’est rapide, nous amorçons le camp dans deux jours. Toutefois, personne ne s’inquiète pour “Passy”. Nous savons qu’il sera prêt.»

Un homme respecté

Le respect est aussi un terme qui est revenu dans la bouche des joueurs. Il semble que l’attitude de Vincent lui a permis de le gagner.

«“Passy” est une entraîneur très intelligent. Il fait ça depuis longtemps et son C.V. parle de lui-même. Il a été l’entraîneur de l’année dans la Ligue américaine et a excellé dans la LHJMQ. Les gars dans notre vestiaire ont confiance en lui et ils le respect», a affirmé le défenseur Zach Werenski.

Dans le vestiaire des Blue Jackets personne n’a autant côtoyé le natif de Laval que Laine, car Vincent était un membre de l’organisation des Jets de Winnipeg quand le joueur finlandais portait les couleurs de cette formation.

«Je le connais depuis que j’ai 18 ans, soit à mon arrivée à Winnipeg, a rappelé le deuxième choix au total du repêchage de 2016. [...] Je lui ai dit que j’étais très excité, plus que je ne l’ai été dernièrement. Je suis heureux pour lui. Je le respecte et je l’apprécie. Je suis persuadé qu’il va faire du bon boulot.»