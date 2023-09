Vingt espoirs du CH sous la loupe

Il y a de grandes attentes avec la relève du Canadien. Après des années de vache maigre, il y a enfin du talent parmi la banque d’espoirs de l’organisation. La patience, un terme en vogue avec l’équipe, restera toutefois une clé à la lumière de ce tournoi des recrues dans la ville de Rasmus Dahlin.

Le CH a gagné deux de ses trois matchs à Buffalo, mais aucun joueur n’a survolé entièrement la compétition. On aurait aimé voir le dynamique défenseur Lane Hutson, mais les règlements de la NCAA l’empêchaient de participer à ce tournoi.

On vous offre des observations sur 20 des 27 joueurs du CH à ce camp des recrues à Buffalo.

Logan Mailloux :

Mailloux a connu un faux départ contre les Sabres, mais il s’est bien relevé à ses deux derniers matchs.

« Je n’avais pas joué depuis cinq ou six mois et je devais chasser la nervosité, a dit Mailloux. Je portais l’uniforme du Canadien pour une première fois. J’étais nerveux, mais j’ai retrouvé mon rythme plus le tournoi avançait. »

David Reinbacher:

À 18 ans et à ses premiers pas en Amérique du Nord, Reinbacher reste en mode apprentissage. Le cinquième choix au dernier repêchage a offert un rendement honnête sans être spectaculaire à ses trois matchs.

Sean Farrell:

Farrell est l’une des déceptions dans le camp du CH à ce tournoi. Il y a une grande marche entre Harvard et les rangs professionnels. Il a du talent et des instincts offensifs, mais il manquait de combativité.

William Trudeau:

Pour reprendre les mots de Jean-François Houle, Trudeau est celui qui « runnait la patente » à la ligne bleue. Utilisé dans deux des trois matchs, il était le défenseur le plus constant. Un très bon tournoi.

Owen Beck:

Beck bloque des tirs et il joue avec cœur. Mais il n’a pas été aussi dominant que l’an dernier au même tournoi des recrues.

Filip Mesar:

Utilisé au centre pour les deux dernières rencontres, Mesar était plus visible et plus en contrôle. Le Slovaque aura besoin d’acquérir du millage avec le Rocket de Laval.

Joshua Roy:

Roy trouve des façons pour se démarquer et générer des chances de marquer. Il a récolté 4 points (2 buts, 2 passes) en 3 matchs.

Miguël Tourigny :

Un coup de cœur à ce tournoi. Tourigny a misé sur sa rapidité, son flair offensif, mais aussi sa fougue. Le jour et la nuit avec sa participation de l’an dernier. Il a parlé de son passage en Slovaquie la saison dernière comme un élément très formateur dans son développement.

Xavier Simoneau :

Simoneau a obtenu un congé pour le dernier match. Mais il avait déjà gagné assez de points. Il a toujours la pédale dans le plancher.

Riley Kidney :

Kidney a mieux joué face aux Sénateurs avec un but, mais pour les deux autres rencontres, il restait invisible. À l’image de Farrell, il manque souvent d’intensité.

Jakub Dobes :

Un départ en deux temps contre les Sabres. Le Tchèque a très bien joué pour les 30 premières minutes avant de manquer d’énergie.

Quentin Miller :

Miller a offert une très bonne prestation contre les Bruins en signant la victoire. Un gardien calme pour son jeune âge à 18 ans.

Florian Xhekaj :

Il a du Xhekaj dans le nez. Ça se ressent immédiatement, mais dans un rôle d’ailier. Il a brassé la cage de plusieurs joueurs, surtout à son deuxième match contre les Sénateurs.

Jayden Struble:

Absent face aux Sabres, Struble a montré de belles choses pour les deux rencontres suivantes. L’Américain a procuré une bonne dose de robustesse à la ligne bleue.

Emil Heineman :

On s’attendait à plus du Suédois, surtout avec sa fin de saison l’an dernier avec le Rocket. Il a disputé deux rencontres assez tièdes.

Cédrick Guindon :

Le choix de 4e tour du CH en 2022 a marqué l’unique but des siens en supériorité numérique à ce tournoi. Guindon retournera dans la OHL à Owen Sound et il sera un candidat pour Équipe Canada junior.

Jan Mysak :

Mysak a participé aux trois rencontres. Il a joué deux bons matchs face aux Bruins et aux Sens.

Ty Smilanic:

Acquis dans l’échange de Ben Chiarot avec les Panthers, Smilanic n’a rien cassé à son passage à Buffalo. La route sera longue pour lui.

Isaac Dufort:

Invité à ce tournoi, Dufort a reçu les bons mots de Houle. Et avec raison. On a aimé son engagement et sa combativité.

Riley McKay:

Une peste. Il a fait honneur à sa réputation en dérangeant ses rivaux. Il se promènera entre Laval et Trois-Rivières.