Une première année enrichissante pour Hendrix Lapierre

Le Québécois Hendrix Lapierre n’a pas connu la saison souhaitée à son premier tour de piste complet dans le hockey professionnel.

Le 22e choix au total du repêchage de 2020 a disputé six parties avec les Capitals de Washington en 2021-2022, avant d’être retourné dans le junior.

L’année suivante, Lapierre a disputé l’entièreté de la saison avec les Bears de Hershey, le club-école des «Caps» dans la Ligue américaine. Après un bon début de saison, il a connu un ralentissement et son entraîneur l’a même laissé de côté pour plusieurs matchs en février. Le natif de Gatineau a conclu sa saison régulière avec 15 buts et autant de mentions d’aide pour 30 points en 60 sorties.

«Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais peut-être juste un peu dans ma tête», a indiqué Lapierre à propos de son creux de vague, lui dont les propos ont été rapportés par le site novacapsfans.com.

«Lorsque j'ai eu quelques discussions avec les entraîneurs sur ce qu'ils attendaient vraiment de moi, j'ai ensuite commencé à m'entraîner plus fort, ce qui a rendu les matchs plus faciles», a-t-il ajouté.

«Je suis un gars qui effectue des jeux. Je suis un gars qui passe la rondelle et qui utilise sa vitesse. C’est ce que j’essayais de faire. J’ai eu du succès et je veux continuer d’en avoir.»

Un championnat des séries

Lapierre a aussi énormément appris pendant le parcours en éliminatoires et la conquête de la coupe Calder des Bears. Le jeune homme de 21 ans a surtout appris du comportement des vétérans du club pendant les matchs importants d’un championnat.

«J’ai pu voir comment les gars étaient calmes. Personne ne se laissait trop emporter par les émotions positives ou négatives», a expliqué Lapierre.

«En tant que jeune joueur, j’ai appris en regardant [Dylan] McIlrath et [Aaron] Ness. Ces gars-là n’étaient pas stressés. Ils nous disaient que nous devions continuer de travailler et que de bonnes choses allaient se produire. Je pense que ce fut une révélation pour moi. Notre parcours en séries éliminatoires m’a beaucoup aidé et je suis extrêmement reconnaissant d’avoir fait partie de cette équipe.»