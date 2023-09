Un début de saison bizarre dans la NFL

Mon planificateur financier ne veut plus me parler...

Le football se joue le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche et même le lundi.

Profitons-en, c'est une période faste en divertissement avec le ballon rond.

Les Alouettes ont bien failli causer la surprise vendredi soir au stade Percival Molson. Ils ont eu une première mi-temps très indisciplinée et très difficile, mais se sont bien repris en deuxième demie. Le problème, c’est qu'ils affrontaient la deuxième meilleure équipe de la ligue, les Argos de Toronto menés par le légendaire Chad Kelly. Peut-être encore un peu plus légendaire dans les postes de police, mais il fait clairement sa place dans la LCF à sa première année comme partant régulier.

Les Argos produisent des quarts-arrières comme nous avec des influenceurs OD, pendant que les Alouettes tentent de mettre en place une attaque constante et solide depuis les 10 dernières années.

Je sais... c’est plus facile à dire qu’à faire... c’est pourquoi j’écris et je ne coach pas.

Deion et ses fils ont encore une fois fait briller le Colorado dans une victoire qui a nécessité la prolongation pour déterminer un vainqueur. Colorado ne se fera pas d’amis jusqu’à la fin de la saison.

Et je ne suis même pas sûr si je veux parler de la NFL.

J’ai perdu 4 de mes 5 paris de la fin de semaine.

Les Giants ont bien failli se faire jouer un tour par les Cardinals de Jonathan Gannon.

Les Buccaneers sont 2-0... c’était à prévoir, dans la meilleure cuvée de quarts-arrières de l'histoire, Baker Mayfield et Todd Bowles vont faire les séries, et les Bucs vont passer à côté d’un quart-arrière de franchise ! C’est merveilleux...

Les Bears et Justin Fields sont ABSOLUMENT épouvantables.

Joe Burrow a plus l’air d'Andy Dalton que de lui-même.

Est-ce quelqu’un peut me trouver Liam Neeson ? Il faut que quelqu’un kidnappe Brandon Staley. Ce gars n’a plus le droit de coacher les Chargers. Deux défaites avec tout ce talent, c’est une honte !

Sean Payton va tenter de ramener Drew Brees dans la NFL.

Et Bill Belichick est sur la voie de gauche dans sa Chevy 1999, et Mike McDaniel s’en vient en arrière, avec un camion Tesla, en pilote automatique, en train de parler à sa belle-mère sur FaceTime et de faire un placement dans une start-up... ça roule à Miami !

Je ne suis pas certain encore de comprendre l’allure de la saison de la NFL.

Je vais regarder les matchs et on en reparle cette semaine !

Pour terminer, les Carabins ont battu le Rouge et Or à Québec. Un match indiscipliné du côté de Laval, et un gros match de la tertiaire des Carabins et de Jonathan Sénéchal... ça met la table pour leur deuxième affrontement qui aura lieu le 14 octobre au CEPSUM.

À lundi prochain pour une autre capsule football !