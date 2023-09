NFL: les porteurs de ballon tombent comme des mouches

La deuxième semaine d’activités n’a pas été facile pour certains porteurs de ballon dans la NFL et causera plusieurs maux de tête aux amateurs de Fantasy Football.

Dimanche, Saquon Barkley (Giants de New York) et David Montgomery (Lions de Detroit) sont tombés au combat.

Le premier a subi une entorse à l’une de ses chevilles dans un gain de 31 à 28 sur les Cardinals de l’Arizona. Selon le réseau ESPN, Barkley devrait s’absenter des terrains de football pour une période de trois semaines.

Avant de se faire mal, le joueur-vedette avait été excellent. Il a amassé 67 verges et un touché sur des courses, en plus d’inscrire un majeur sur un attrapé.

Dans le cas de Montgomery, il s’est blessé à une cuisse dans un revers de 37 à 31 contre les Seahawks de Seattle. Le représentant des Lions a quitté le match en voiturette au début du quatrième quart. Il devrait être tenu à l’écart du jeu pour plusieurs semaines.

Les détenteurs de ces deux joueurs dans leur pool de la NFL devront trouver rapidement une option de remplacement. Ils devraient être plusieurs à se tourner vers le demi offensif des Rams de Los Angeles Kyren Williams. Ce dernier a amassé 104 verges et trois touchés avec ses jambes en deux matchs. Il a aussi une récolte de 50 verges et d’un majeur via les airs. Présentement, il est disponible dans 38 % des ligues sur la plateforme Yahoo!.