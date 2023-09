LNH: une stabilité qui plaît au capitaine des Islanders

Chez les Islanders de New York, le directeur général, Lou Lamoriello, semble faire confiance au personnel en place, puisque les changements effectués durant la saison morte ont été rares, et le capitaine Anders Lee lui en est très reconnaissant.

Une grande partie de l’effectif de 2022-2023 sera ainsi présente au début du camp d’entraînement cette semaine. Si le vétéran Zach Parisé n’a pas été invité à se joindre au reste du groupe cette fois et que le Québécois Julien Gauthier a signé un contrat au début juillet, le reste du vestiaire est demeuré intact. Aussi, l’organisation misera sur Bo Horvat et Pierre Engvall, acquis pendant la dernière campagne, pour l’année complète.

Aux yeux de Lee, il s’agit d’une occasion en or pour montrer à la haute direction qu’elle a effectué les bons choix.

« Nous sommes arrivés à court dans une série serrée, a commenté au quotidien New York Post l’attaquant en évoquant l’élimination des siens aux mains des Hurricanes de la Caroline au premier tour des séries de 2023. Évidemment, ce fut difficile à accepter. Ce n’est pas cela qu’on souhaitait. Il y a énormément de boulot à abattre, mais il s’agit d’une nouvelle année. Il faut connaître un bon départ. »

De son côté, le défenseur Scott Mayfield apporte un éclairage quelque peu différent sur l’état des troupes, qu’il juge à la fois identique et nouveau.

« Je ne la vois pas comme si elle était exactement la même équipe. Je crois que chaque année, vous vous améliorez et vous vous développez. C’est ce que nous avons réussi. »

Grosse compétition

Dans la section Métropolitaine, les Islanders devront trimer dur pour revenir en séries. L’an passé, un total de 93 points a suffi pour obtenir un laissez-passer de club repêché, mais l’histoire pourrait être différente le printemps prochain. Les Hurricanes restent une puissance, tandis que les Rangers de New York et les Devils du New Jersey amasseront leur large part de points. Et c’est sans oublier les Penguins de Pittsburgh de Sidney Crosby et les Capitals de Washington d’Alexander Ovechkin.

Toutefois, il en faudra plus pour faire paniquer Lamoriello, qui a préféré offrir de nouvelles ententes à ses joueurs autonomes. Il a également conclu des accords de longue durée avec les gardiens Ilya Sorokin et Semyon Varlamov.

« D’après nous, c’était le plus important à accomplir afin d’aider cette formation. Si nous n’avions pu régler ça, on aurait sûrement envisagé d’autres options, mais notre priorité était ce qui est survenu », a récemment déclaré le DG au site du club.