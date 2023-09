LNH : Jack Hughes tient à ses 100 points

L’attaquant Jack Hughes aurait bien aimé devenir la saison dernière le premier joueur de l’histoire des Devils du New Jersey à atteindre le plateau des 100 points en une année, mais ce n’est que partie remise à ses yeux et il compte parvenir à ses fins en 2023-2024.

Au cours de la plus récente campagne, le hockeyeur de 22 ans a en quelque sorte eu droit à un rendez-vous manqué avec l’histoire, car il est arrivé à court d’un seul point, totalisant 43 buts et 56 mentions d’aide en 78 matchs. Heureusement pour sa formation, il a beaucoup d’ambitions et ne veut pas s’arrêter là. Cela devrait représenter une excellente nouvelle pour les Devils, qui ont pris le deuxième rang au sein d’une section Métropolitaine offrant peu de répit.

«Je suis une personne de nature compétitive. [...] Je veux réussir, car je le suis, a-t-il affirmé pendant le balado "32 Thoughts" du réseau Sportsnet. Vous êtes si près et vous rêvez de devenir une vedette, et vous voulez être un gars de 100 points par année. [...] Je pense que je le serai. Je dois juste rester sur la bonne voie et me placer dans la circulation lourde. Je devrais y arriver.»

L’équipe avant tout

Toutefois, les exploits individuels ne suffiront pas à égaler les accomplissements collectifs. Pour Hughes, il importe surtout de poursuivre la progression du club ayant joué au deuxième tour des séries 2023 après avoir accumulé 52 victoires ainsi que 112 points au classement lors du calendrier régulier. Les années de vaches maigres qui ont précédé sont désormais révolues, d’après le joueur d’avant.

«Auparavant, on débarquait au camp en pensant : "qu’arrivera-t-il cette année? Quel choix de repêchage obtiendrons-nous? Qui partira à la date limite des transactions?", a-t-il admis. Même l’an passé, on se disait : "il est temps de franchir une étape. Nous ne sommes plus cette jeune équipe qui présente une excuse chaque fois". À un certain moment, les gens disaient que les Hughes et [Nico] Hischier, peut-être qu’ils ne sont pas les bons joueurs s’ils ne peuvent gagner des matchs.»

«La saison dernière, nous avons explosé et personne n’a vu venir cela. C’était incroyable.»