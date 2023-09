LNH: cette équipe s’attend à beaucoup mieux

Les Canucks de Vancouver ont joué en séries une seule fois depuis le printemps 2015 et leur directeur général, Patrik Allvin, s’encourage le plus possible en rappelant la fin de la dernière saison.

Au cours d’une campagne plutôt mouvementée, la formation de la Colombie-Britannique a mieux fait après le congédiement de l’entraîneur-chef Bruce Boudreau, remplacé par Rick Tocchet. Elle a d’ailleurs réussi à terminer le calendrier tout juste au-dessus de la barre de ,500 grâce à une fiche de 20-12-4 à la suite du changement de garde, ce qui rend le DG très optimiste pour la prochaine saison.

Maintenant que Tocchet aura les coudées franches pour préparer à sa manière l’effectif dès le camp préparatoire, l’organisation se croise les doigts pour une qualification.

« Les sensations sont différentes, car je crois que nous sommes plus stables de haut en bas. Nous prêchons tous le même message. Nous connaissons les joueurs et nous avons eu réellement un gros élan l’an dernier quand nous avons misé sur un nouvel instructeur », a déclaré Allvin au réseau Sportsnet.

Aussi, tous à l’intérieur du vestiaire ont intérêt à être prêts au décollage, car le pilote en place n’est pas du genre à plaisanter quand des problèmes se pointent à l’horizon.

« Selon l’approche de Toc et comment il veut que le tout soit effectué, vous devez être prêt à jouer. Je pense qu’il a insisté sur cela auprès des gars : le niveau de forme physique requis pour performer de la manière appropriée. C’est ici que je donne beaucoup de crédit au groupe de leadership, puisque les joueurs se sont unis et ont échangé des messages textes. Tout le monde est arrivé ici plus tôt que jamais [avant le camp] », s’est réjoui le dirigeant.

Moins d’attaque ?

À Vancouver, Elias Pettersson et Quinn Hughes notamment devraient encore accumuler leur large part de points. Cependant, il ne faut pas s’attendre nécessairement à voir le club se lancer dans des festivals offensifs. Tocchet a ainsi la mission de resserrer le jeu défensif, d’autant que les Canucks ont fini au 32e rang de la Ligue nationale de hockey pour leur rendement en infériorité numérique l’an passé.

« Vous n’avez pas besoin de gagner 6 à 5, vous pouvez remporter des matchs 2 à 1 en jouant de la bonne façon et en demeurant une équipe très constante. Être minutieux dans les détails, c’est ce que nous travaillons, selon moi », a résumé Tocchet.