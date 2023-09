Les Rays auront un nouveau stade à St. Petersburg

La saga entourant le stade des Rays de Tampa Bay serait sur le point de se conclure avec la construction d’un nouveau domicile à St. Petersburg.

Lundi, le quotidien «Tampa Bay Times» affirmait que l’organisation du baseball majeur allait tenir une conférence de presse pour annoncer la construction d’un nouveau stade mardi.

• À lire aussi: Baseball majeur: à des années-lumière d’une expansion à Montréal

• À lire aussi: MLB : une expansion de nouveau mentionnée

Le projet coûterait plus de 1,2 milliard $ et il s’agirait d’un stade de 30 000 sièges avec un toit. L’objectif est son ouverture pour le début de la campagne 2028.

Il y a une dizaine de jours, le propriétaire majoritaire des Rays, Stuart Sternberg, a indiqué au «Tampa Bay Times» que les pourparlers avec la municipalité de St. Petersburg avançaient à un «très bon rythme» et qu’il était «très optimiste» quant à la conclusion d’un accord d’ici la fin de l’année.

De plus, Sternberg a déclaré que son équipe allait payer la moitié ou plus des frais de construction et qu’il discutait avec des investisseurs qui assumeraient une partie des coûts en échange d'actions de l'équipe.

Le nouveau stade fait partie d’un immense projet de revitalisation du secteur des raffineries de la ville de la Floride, qui comprend aussi la construction d’habitations à loyers modiques, des magasins et des espaces à bureaux.

L’arrivée d’un nouveau domicile dans la région floridienne mettrait fin à des années de rumeurs de déménagement de l’équipe des ligues majeures. Rappelons qu’une garde partagée avec Montréal a même été évoquée dans les dernières années.

Les Rays évoluent au Tropicana Field depuis 1998. Le bail de location de 30 ans arrivera à échéance en 2027.

Rays: la saga en dates

Novembre 2007

Les Rays dévoilent leur plan pour la construction d’un nouveau stade. La proposition comprend la vente du terrain où se situe le Tropicana Field et la contribution de fonds publics.

Juin 2008

Le club renonce à son plan, craignant qu’il soit refusé par les citoyens lors d’un référendum.

Juin 2010

Le propriétaire Stuart Sternberg tient une conférence de presse où il donne un ultimatum pour obtenir l’autorisation d’explorer de nouveaux sites pour un stade dans la région de Tampa Bay.

Octobre 2011

Après l’élimination des Rays en séries d'après-saison, Sternberg fait une sortie publique où il exprime sa déception face au soutien local et réitère que l'avenir de la concession dans la région est dans une situation intenable.

Janvier 2016

St. Petersburg accorde finalement aux Rays la permission d'explorer d’autres sites dans la région de Tampa, donnant à l'équipe trois ans pour donner une réponse finale.

Février 2018

Les Rays annoncent avoir choisi un site dans le secteur d'Ybor City. Dans les mois qui suivent, l’équipe n’est pas en mesure de trouver le moyen de financer ce projet.

Décembre 2018

Le projet d'Ybor City est abandonné.

Janvier 2019

Le baseball majeur donne la permission aux Rays de travailler sur un projet de villes-sœurs avec Montréal.

Juin 2019

Sternberg affirme être déterminé à concrétiser un accord qui permettra à son équipe de disputer la moitié de ses saisons à Montréal.

Juin 2020

St. Petersburg demande aux développeurs de lui proposer des projets pour transformer le site de 86 acres où se trouve le Tropicana Field. Les concepteurs sont invités à envisager les deux plans avec et sans stade pour les Rays.

Mars 2021

La municipalité dévoile les quatre projets retenus pour la phase finale.

Janvier 2022

Les décideurs du baseball majeur refusent l’idée que l’équipe soit partagée entre Tampa Bay et Montréal.

Juin 2022

St. Petersburg rejette finalement les propositions finales de transformations du site du Tropicana Field. Le maire Welch lance cependant un nouveau processus de demande de propositions, qui doit inclure l'idée d'un stade pour les Rays de Tampa Bay, ainsi que des plans de développement pour des logements et des entreprises.

Janvier 2023

Le projet du consortium Rays-Hines est celui retenu par St. Petersburg.