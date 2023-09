Jean-François Houle lance un message à Sean Farrell

Sean Farrell ne joue pas assez bien. Jean-François Houle l’a clairement fait savoir aux journalistes après le troisième et dernier match des Canadiens de Montréal au tournoi des recrues à Buffalo, lundi.

Le jeune attaquant, qui a goûté un peu à la LNH en fin de saison l’an passé, s’est fait très timide sur la patinoire.

«Il va falloir qu’il prenne un "step" et je pense qu’il le sait. On va voir ce qui va se passer au camp d’entraînement. C’est un autre jour pour qui la force physique doit être un peu meilleure», a souligné Houle, en faisant allusion à l’implication physique de Riley Kidney et de Filip Mesar, entre autres.

Un petit joueur doit s’assurer de bouger ses pieds, a rappelé la progéniture de Réjean Houle.

«Quand t’es un petit joueur, il faut vraiment que tu sois dynamique. Tu prends l’exemple de Xavier Simoneau : oui, il est petit, mais il est très physique et dynamique.»

Au sujet de Joshua Roy, le pilote du club-école des Canadiens était bien plus enthousiaste.

«J’aime son niveau de compétition. Il gagne les batailles dans les coins, il trouve un moyen de sortir avec la rondelle, ce qui était peut-être pas le cas il y a un an ou deux. Il est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Même défensivement, il se replie bien, il a un bon bâton en zone défensive. Il s’est nettement amélioré.»

C’est à William Trudeau que Houle a réservé ses plus beaux mots, toutefois.

«Nos défenseurs ont bien joué. J’ai aimé [David] Reinbacher. Même [Logan] Mailloux a joué un fort match. Trudeau, je pense que c’est lui qui runnait la patente. Quand il patine et il a la tête haute, c’est le fun de le voir de même. William a été le plus constant durant le tournoi. Son expérience a porté fruit.»

Voyez le point de presse complet de Jean-François Houle dans la vidéo ci-dessus.