Des enfants acclament Nick Suzuki dans une école de Lachine

Nick Suzuki a été reçu comme on accueille la visite rare dans une école de Lachine lundi midi.

Le capitaine des Canadiens se trouvait à l’école primaire Maple Grove afin de participer à une activité du Club des petits déjeuners, une cause à laquelle il a d’ailleurs offert un chèque de 10 000 $.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Les enfants de cinquième et sixième années l’attendaient dans le petit gymnase de l’école où ils ont pu lui poser quelques questions.

Malgré sa timidité, Suzuki exerce une fascination manifeste sur les enfants, une jeune fille a d’ailleurs eu du mal à lui poser sa question, prise d’un fou rire nerveux à l’idée de lui parler. C’était plutôt mignon.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Surpris

Avant même qu’il n’entre dans le gymnase, le hockeyeur de 24 ans était attendu par le personnel de l’école, ce qui a fait dire à un collègue que les professeurs étaient plus excités que les enfants.

« Quand je suis sorti du bureau de la directrice, je ne m’attendais pas à voir toutes ces caméras et les professeurs qui étaient fébriles. On ne s’y habitue jamais vraiment », a confié Suzuki un peu mal à l’aise.

« Pour moi, je suis Nick et je ne me vois pas comme une grande célébrité, mais c’est amusant de voir la réaction des enfants. »

Suzuki s’est ensuite prêté avec beaucoup de grâce au jeu des questions et réponses avec quelques enfants, ce qui nous a permis d’en apprendre un peu plus sur lui.

Crédit photo : Photo Martin Chevalier

Fan de steak

Le jeune James Buszard a affiché beaucoup de confiance quand il a demandé au héros du jour ce qu’il préférait manger. Pour les curieux, Suzuki a indiqué que le steak avait sa faveur du moment.

« Je suis content qu’il ait répondu à ma question parce que moi aussi c’est le steak que je préfère », a admis James en indiquant que son joueur préféré était toutefois Carey Price même s’il les aime tous.

On a aussi appris que Suzuki a commencé à jouer au hockey quand il avait cinq ans et qu’il a joué au hockey dans la rue toute son enfance.

Un autre enfant lui a demandé qui était son plus vieil ami, ce à quoi Suzuki a répondu que c’était Isaac Ratcliffe, un attaquant qui a été repêché au début de la deuxième ronde par les Flyers en 2017, la même année que Suzuki. La saison dernière, il jouait pour les Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine.

Comparé à une légende

Le directeur général du Club des petits déjeuners, Tommy Kulczyk, y est allé d’une affirmation audacieuse en comparant Suzuki à une légende des Canadiens.

« J’ai eu l’occasion de rencontrer de nombreux capitaines et Nick me fait penser au plus grand ambassadeur qui est Jean Béliveau. C’est une force tranquille.

« Trouvez-moi un meilleur ambassadeur qui est un exemple pour les enfants, autant sur et à l’extérieur de la glace, que Nick Suzuki. Pour les enfants, c’est un modèle extraordinaire. »

La comparaison a visiblement touché Suzuki qui a justement eu l’occasion de parler de Béliveau avec Yvan Cournoyer lors du tournoi de l’équipe la semaine dernière.

« C’était un homme incroyable que je n’ai pas eu la chance de voir jouer, mais je vois comment les gens parlent de lui et c’est le genre de souvenir que j’aimerais laisser une fois ma carrière terminée. Je veux qu’on se souvienne de moi comme n’étant pas seulement qu’un joueur de hockey. »