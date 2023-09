À VOIR : le nouveau masque d’Anton Forsberg, un hommage à «Batman»

Le gardien des Sénateurs d’Ottawa Anton Forsberg semble un friand des films «Batman» et plus particulièrement des vilains de la saga, comme son plus récent masque le montre bien.

Signe qu’il souhaite entamer la saison sous un vent de renouveau et oublier son passé marqué par les blessures, le Suédois de 30 ans a choisi de modifier une pièce importante de son arsenal. Et, visiblement, il veut montrer un visage nettement plus intimidant et méchant à l’adversaire. Ainsi, son masque fabriqué par Friedesigns et présenté sur les réseaux sociaux par le concepteur met à l’avant-scène le Joker et Bane, deux personnages pour le moins antipathiques.

Le masque offre également une place à Batman ainsi qu’étrangement à Peppa Pig, appréciée par les enfants. D’ailleurs, la progéniture de Forsberg - Ben et Stella - est bien visible à l’arrière de la pièce d’équipement, le tout incluant les dates de naissance des jeunes.