Canadien: une première victoire et... un premier album de musique pour le gardien et guitariste Quentin Miller

BUFFALO | Profession : gardien. Passion : guitariste. Quentin Miller a gagné un premier match au tournoi des recrues à son premier départ dans l’uniforme du Canadien. La veille, le jeune homme de 18 ans a sorti un premier album instrumental à la guitare qui s’intitule, « Sounds of My Thoughts. »

« La victoire me rend encore plus heureux, a répliqué Miller quand on lui a demandé sa plus grande réalisation des derniers jours. C’est toujours vraiment le fun quand tu gagnes. Pour l’album, je ne voulais pas vraiment y penser. Je me concentre sur le hockey. L’album, c’est juste un truc sur le côté que j’aime faire. »

Miller, un choix de 4e tour (128e) du CH au repêchage de 2023, n’a pas le sentiment de faire honneur à la réputation des gardiens, souvent dépeints comme des bibittes rares.

L’homme masqué des Remparts de Québec a expliqué d’où provenait son amour pour la musique.

« J’ai commencé à jouer de la guitare il y a deux ans, a-t-il dit après son gain de 4 à 1 contre les espoirs des Bruins de Boston au LECOM Harborcenter de Buffalo. J’ai appris par moi-même sur YouTube. Je joue aussi du piano et de la basse. »

« J’ai commencé juste avant la pandémie. Mon frère avait acheté un logiciel qui coûtait très cher. J’ai toujours voulu l’essayer. Quand il a arrêté de l’utiliser, j’en ai pris avantage. Depuis ce temps-là, c’est moi qui fais de la musique. »

Écoutez son EP ci-dessous:

Bon pour sa concentration

« J’aime créer des beats, je fais ça depuis trois ans sur mon ordinateur, a-t-il poursuivi. Ça me permet de mettre ma tête ailleurs dans les moments libres. Je relaxe plus. Je peux mieux recharger mes batteries. »

La musique lui permet de fuir l’environnement du hockey.

« Je crois que ça aide aussi pour ma concentration. Il y a des gars qui se consacrent parfois trop dans le hockey. Je prends une pause avec la musique. Quand je reviens au hockey, je suis encore plus présent. »

Jean-François Houle, l’entraîneur en chef du Rocket de Laval et entraîneur des espoirs du CH à ce tournoi des recrues, avait pris connaissance de la passion de son jeune gardien.

« C’est parfait comme ça, un jeune a besoin de plus qu’une passion dans la vie, a répliqué Houle. Quand tu penses trop au hockey, c’est parfois comme pas assez. Tu as besoin d’autres choses pour te libérer l’esprit. Quentin a un bon équilibre. »

De Roosevelt à Daniel Caeser

Sur les six chansons de son album, Miller n’a pas un style parfaitement défini. On ressent plusieurs influences musicales dans ses compositions.

« On veut toujours trouver sa touche en musique, notre touche personnelle, a répliqué Miller. Avec les années, j’ai trouvé ce que j’aimais faire. Ça changera peut-être dans le futur. J’ai un côté artistique, j’aime créer. »

« Je dirais que j’écoute de tout comme musique, a-t-il poursuivi. Mais j’aime bien Roosevelt. Daniel Caesar, Mac Miller et j’écoute du country. »

Un futur numéro un

Pour revenir sur la glace, Miller se prépare pour une grosse saison à Québec. D’adjoint à William Rousseau l’an dernier, il jouera maintenant le rôle de numéro un avec les Remparts.

Crédit photo : Stevens LeBlanc / Le Journal de Québec

« J’ai besoin de jouer, a-t-il affirmé. L’an dernier, c’était ma première année dans le junior et j’ai juste joué 20 matchs. J’ai besoin de gagner en expérience. Ça ne me fera jamais mal d’obtenir de l’expérience. Je m’attends à jouer souvent cette saison à Québec. »

Avec les Remparts, qui ont gagné la Coupe du Président et la Coupe Memorial, Miller a maintenu un dossier de 14-4-0 avec une moyenne de 2,11 et un taux d’efficacité de ,911.

Il n’aura plus la même machine comme équipe devant lui cette année.

L’influence de Roy

Parmi les nombreux changements à Québec, il y a le départ de Patrick Roy comme entraîneur en chef et l’arrivée d’Éric Veilleux.

Miller avait le sourire dans le visage quand on lui a demandé de revenir sur ses jours avec Roy.

« Au début, je dois avouer que je trouvais ça spécial de l’avoir derrière le banc. Je trouvais ça un peu intimidant. Je ne savais pas trop comment réagir. Mais je me suis habitué. Il était un coach et un excellent coach. Il m’a beaucoup aidé. »

« Quand il s’occupe des gardiens, c’est parce que ça va mal. Il m’a parlé une fois et probablement deux fois à William. Il laisse le boulot au coach des gardiens. Il dirigeait les attaquants et l’équipe au complet. »

Miller et Rousseau ont eu la chance de se retrouver à Buffalo. Rousseau, qui devrait jouer comme gardien de 20 ans avec les Huskies de Rouyn-Noranda, a reçu une invitation au camp des recrues des Bruins.