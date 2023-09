Les Capitales de Québec CHAMPIONS!

EVANSVILLE, Indiana – Québec, ville de champions ! La magie des Capitales a emprunté l’accotement, mais elle s’est finalement rendue jusqu’en Indiana, dimanche soir, permettant à l’équipe de conserver sa couronne dans la Ligue Frontière de baseball.

« C’est une année incroyable, on a tellement vécu d’adversité et encore dans les derniers jours, on sentait le titre nous glisser entre les doigts... Maintenant, on a le sentiment du devoir accompli », a commenté le gérant Patrick Scalabrini, bouteille de champagne à la main.

C’était l’explosion de joie au sein de ce groupe uni après avoir remporté le cinquième et ultime match de la finale contre les Otters d’Evansville par le pointage de 12 à 3. Au terme de cette soirée au mythique Bosse Field d’Evansville, la troupe de Scalabrini a obtenu un deuxième titre en autant d’années dans ce circuit indépendant. Il s’agit par ailleurs d’un neuvième championnat dans l’histoire des Capitales depuis leur création, en 1999.

« Je n’aime pas comparer les championnats, a ajouté Scalabrini. L’an passé, c’était notre premier dans la Ligue Frontière, et cette année, c’est l’adversité... On a tellement passé proche de ne pas faire les séries, j’ai l’impression de l’avoir volé un peu. »

Une heureuse décision

Après avoir remporté les deux premiers matchs de la finale à Québec, chaque fois sur des circuits gagnants en fin de neuvième manche, les Capitales avaient subi deux défaites en autant de jours, à Evansville.

Aidant à accueillir la magie en Indiana, c’est Scalabrini qui a lui-même donné un coup de baguette en jonglant avec sa formation offensive. Tommy Seidl et David Glaude ont chacun frappé la longue balle. En plus de Glaude, un autre Québécois a contribué, soit Jonathan Lacroix, avec un double de deux points, en début de troisième manche.

« C’était un match sans lendemain et on sentait dans le vestiaire avant le match qu’on n’allait pas perdre, a commenté Lacroix. Tout le monde s’est réuni, tout le monde s’est mis ensemble pour gagner. »

Sur la butte, Adbiel Saldana a réussi huit retraits au bâton en cinq manches de travail tout en n’ayant accordé que trois points, dont deux mérités. Les releveurs Franklin Parra, Austin Marozas et Frank Moscatiello ont complété le travail au monticule pour les Capitales. Il a accordé un premier coup sûr après un retrait en quatrième manche alors que Québec menait déjà 6 à 0. Les Otters ont alors inscrit deux points lors de ce tour au bâton.

Ruben Castro, joueur par excellence

Ce championnat du club de Québec semblait écrit dans le ciel après les deux spectaculaires victoires signées au Stade Canac, au cours desquelles Justin Gideon et Juremi Profar avaient joué les héros. Ruben Castro a par ailleurs reçu le titre de joueur par excellence au terme de cette finale.

La saison 2023 aura été marquante pour les Capitales. Après avoir gagné seulement deux de leurs neuf premiers matchs de la campagne, ils ont conclu une fiche de 60-35 en saison régulière.

L’équipe de Québec a notamment profité du retour de Castro, en juin. Les Capitales ont ensuite connu une séquence de 14 victoires entre le 5 et le 25 juillet, un record. Des blessures à Marc-Antoine Lebreux et Kyle Crowl ont mené à l’arrivée de Greg Bird et Jesmuel Valentin, deux anciens du baseball majeur, vers la fin de la saison et pour les éliminatoires.

