Blue Jackets : Mike Babcock remplacé par Pascal Vincent

L'entraîneur-chef Mike Babcock n'aura même pas eu le temps de diriger un seul match des Blue Jackets de Columbus, pas même dans le calendrier préparatoire.

L'organisation de l'Ohio a en effet annoncé dimanche que ce dernier avait remis sa démission et que le Québécois Pascal Vincent allait prendre sa place.

«C'était une décision difficile pour tout le monde, mais elle était nécessaire pour que notre focus demeure sur les joueurs et sur l'équipe pour la saison à venir», a déclaré le directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, par voie de communiqué dimanche.

«Après réflexion, il était clair que de continuer en tant qu'entraîneur-chef des Blue Jackets allait être une bien trop grande distraction, a ajouté Babcock. Bien que je sois déçu de ne pouvoir continuer le travail qui a été entrepris, je sais que c'est dans le meilleur intérêt de l'organisation et de moi-même de quitter mes fonctions. Je souhaite le meilleur à tout le monde dans l'organisation pour la prochaine campagne.»

Rappelons que mardi dernier, il a été révélé dans le balado Spittin’ Chiclets que Babcock fouillait dans la vie privée de ses joueurs.

Selon l’entraîneur, l’histoire rapportée par Paul Bissonnette dans le balado serait fausse.

«En rencontrant nos joueurs et notre personnel, j’ai demandé de me montrer, sur leurs téléphones, des photos de leurs familles, et ce, dans le but d’apprendre à les connaître. Il n’y avait aucun autre objectif derrière cette initiative», a déclaré le pilote vendredi.

Enfin une chance pour Pascal Vincent

Cette malheureuse situation donnera la chance à Pascal Vincent, 52 ans, de diriger une équipe de la Ligue nationale de hockey pour la première fois de sa carrière.

«Pascal est un entraîneur exceptionnel, a indiqué Kekalainen. Il connaît nos joueurs et l'organisation et il est respecté de tous. Il était un sérieux candidat pour le poste d'entraîneur-chef il y a plusieurs mois et c'est lui qui est dans la meilleure position pour nous aider à naviguer à travers tout cela alors que notre camp d'entraînement prendra son envol.»

«C'est une journée difficile, mais je regarde de l'avant avec cette belle opportunité qui s'offre à moi, a pour sa part déclaré Vincent. Nous avons un bon groupe de gars qui a travaillé fort pour se préparer en vue de la prochaine saison. Mon focus sera de travailler avec notre personnel afin que tout le monde soit prêt à connaître une saison excitante.»

Vincent était entraîneur associé avec les Blue Jackets depuis 2021. Il était auparavant entraîneur-chef du Moose du Manitoba dans la Ligue américaine, où il est resté pendant cinq campagnes.