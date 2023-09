«Je vais le narguer un peu» - Joshua Roy

Auteur d’un but dans la victoire des Canadiens contre les Bruins au tournoi des recrues, samedi, l’espoir du CH Joshua Roy était évidemment de belle humeur après la rencontre.

Roy, qui est sans doute l’espoir québécois le plus en vue dans le «pipeline» montréalais, touchait la cible dans un deuxième match de suite.

Et il l’a fait contre le gardien Samuel St-Hilaire, qui était son coéquipier, l’an dernier, avec le Phoenix de Sherbrooke.

«Avant le match, il m'a dit "je vais te prouver que t'es pas capable de scorer contre moi", alors quand j'ai scoré, j'étais bien content. Je vais le narguer un peu», a rigolé le patineur de 20 ans.

Plus sérieusement, Roy est particulièrement fier de démontrer, depuis deux matchs, qu’il peut être un joueur fiable défensivement en plus d’être un atout de taille à l’attaque.

«Je veux être un gars plus défensif, plus polyvalent, qui peut jouer autant quand on mène par un but que quand on perd par un but, a-t-il expliqué. Ça part de là et c'est le "fun" qu'il (l’entraîneur) me fasse confiance là-dessus en ce moment.»

«Je suis en train de prouver, tranquillement pas vite, que je peux jouer dans les deux sens de la patinoire», a-t-il ensuite résumé.

Roy est aussi arrivé au camp avec un physique amélioré et déjà, il sent la différence.

«J'ai eu un gros été d'entraînement et je suis beaucoup plus physique, plus fort. C'est certain que le long de la bande, c'est plus facile un peu», a-t-il indiqué.

Enfin, Roy a aussi eu de bons mots pour son compatriote Quentin Miller, qui a bien paru devant le filet de l’équipe.

«Il m'a vraiment surpris, il a été bon tout au long de la "game", a-t-il admis. Il a fait des gros arrêts, il faut lui donner du crédit, parce qu'il a été excellent.»

Voyez son point de presse en vidéo principale et les autres points de presse d’après-match ci-dessous.

