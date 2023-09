«Il est correct» - Houle au sujet de Mailloux

Même si Logan Mailloux a disputé samedi un meilleur match que la veille, Jean-François Houle ne s’emballe pas trop au sujet de son jeune défenseur pour l’instant.

«Il est correct, a indiqué celui qui dirige les espoirs du CH au tournoi des recrues à Buffalo. Il a été un peu plus physique [face aux Bruins]. Pour devenir pro, ça prend un peu de temps. Ce n’était pas parfait, mais il démontre qu’il a de belles habiletés et tu peux travailler avec ça.»

Autrement dit : patience. Le potentiel est là, mais Mailloux a besoin de temps pour exploiter pleinement ses outils.

Questionné sur Jayden Struble et plus tard sur Miguël Tourigny, Houle a été bien plus loquace.

«J’ai bien aimé le match de Struble, a fait savoir le pilote aux journalistes. Je pense que ça l’a aidé de venir à Laval en fin d’année. J’ai vu une grosse différence dans son jeu. C’est le fun de le voir engagé comme ça.

«C’est un gars qui est en excellente forme physique. C’est une machine hors glace. C’est possiblement lui qui a donné le plus de mises en échec aujourd’hui.»

Quant à Tourigny, Houle a vu une nette progression sur le plan de l’implication physique.

«C’est davantage un homme, il est plus fort physiquement. Il compétitionne pour un joueur plus petit. Il va dans les coins comme [Xavier] Simoneau. Il a un bon coup de patin, il a un flair offensif et il peut jouer en avantage numérique. On va voir ce qui va arriver au camp d’entraînement, mais c’est sûr qu’on va avoir les yeux dessus.»

