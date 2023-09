Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 16 septembre qui valent le détour.

Soccer : Brighton & Hove Albion c. Manchester United

Crédit photo : AFP

Pour la première fois de son histoire, Brighton jouera en compétition continentale, en Ligue Europa. La préparation du club avant ce match de jeudi contre l’AEK Athènes va plutôt bien puisqu’il figure au sixième rang de la Premier League. Aucune équipe n’a inscrit plus de buts que les «Seagulls» jusqu’à maintenant, avec 12. Evan Ferguson (4) et Solly March (3) font partie des meilleurs marqueurs du championnat anglais cette année. Manchester United jouera quant à lui en Ligue des champions, mais sa saison est pour l’instant ponctuée de hauts et de bas. Les Mancuniens occupent le 11e rang et ont perdu contre Arsenal et Tottenham. Brighton a remporté ses trois derniers duels en championnat face à Manchester United.

Prédiction : Victoire de Brighton & Hove Albion – 2,80

Tennis : Canada c. Chili

Crédit photo : Getty Images via AFP

Avec les Québécois Gabriel Diallo et Alexis Galarneau, le Canada a fait des miracles jusqu’à présent dans la phase de groupes de la Coupe Davis. Les deux jeunes hommes ont signé des victoires face à d’excellents joueurs italiens et suédois. Grâce à eux, l’unifolié n’est qu’à peu de choses d’assurer son passage en quart de finale. Nicolas Jarry (22e) et Cristian Garin (103e) auront les espoirs du Chili sur les épaules et il ne serait pas surprenant de voir l’un d’eux arracher une victoire au Canada. Parfaits jusqu’à maintenant, les champions en titre pourraient poursuivre sur leur lancée.

Prédiction : Victoire du Canada – 2,02

Football : Blue Bombers de Winnipeg c. Tiger-Cats de Hamilton

Crédit photo : Photo fournie par CFL Photo/Daniel Crump

Les Blue Bombers sont encore dominants cette saison. Ils ont aussi montré qu’ils étaient en mesure de venger leurs échecs en répliquant aux Roughriders de la Saskatchewan avec une victoire de 51 à 6, la semaine dernière. Winnipeg a déjà battu Hamilton au premier match de l’année, par le pointage de 42 à 31. Les Bombers seront cette fois les visiteurs. Les Tiger-Cats tentent de s’accrocher comme ils le peuvent, mais leur inconstance a causé leur perte. De plus, ils n’ont remporté qu’un seul de leurs six duels à la maison.

Prédiction : Victoire des Blue Bombers de Winnipeg – 1,35