LPHF: l'équipe de Montréal a son entraîneuse-cheffe

La formation montréalaise de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) misera sur Kori Cheverie à titre d’entraîneuse-cheffe la saison prochaine, a confirmé le circuit vendredi après-midi.

Celui-ci a dévoilé les noms des instructeurs qui dirigeront ses six clubs au cours de sa saison inaugurale devant s’amorcer en janvier. Outre la Néo-Écossaise, Courtney Kessel (Boston), Charlie Burggraf (Minnesota), Howie Draper (New York), Carla MacLeod (Ottawa) et Troy Ryan (Toronto) ont obtenu ce privilège.

• À lire aussi: Le hockey féminin explose au Québec

• À lire aussi: Marie-Philip Poulin: «Je ne pensais pas que ça allait arriver un jour»

• À lire aussi: LPHF: l’équipe de Toronto dévoile ses trois premières prises

Cheverie a oeuvré comme adjointe de l’équipe nationale canadienne à partir de 2021. Elle se trouvait ainsi derrière le banc pour les deux derniers Championnats du monde et les Jeux olympiques de Pékin.

En juin dernier, la femme de 36 ans a obtenu le poste d’entraîneuse invitée chez les Penguins de Pittsburgh pour la campagne 2023-2024. Cheverie a également occupé le siège d’entraîneuse de l’équipe canadienne masculine au Championnat du monde des moins de 18 ans en 2022.

Le repêchage des joueuses par les formations de la LPHF se tiendra lundi à Toronto. En tout, 268 patineuses seront sélectionnées, soit 146 attaquantes, 78 défenseuses et 44 gardiennes.